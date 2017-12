„Jurnalismul m-a ajutat mult în cariera de designer”

Pure London este cel mai important eveniment de modă din Marea Britanie. Peste 15.000 de vizitatori sunt prezenţi pentru a face comenzi, iar printre brandurile participante la manifestarea care se desfăşoară în luna august se află şi nume româneşti, precum Clara Rotescu, fostă jurnalistă la cotidianul „Telegraf”, în prezent unul dintre designerii autohtoni de succes. Creatoarea de modă îşi va prezenta colecţia de primăvară - vară 2012, „MIAU Boutique”, pe care constănţenii au reuşit să o admire cu ocazia Caravanei Fashion TV la malul mării, de 1 Mai. În cadrul unui interviu acordat ziarului în care, în urmă cu mulţi ani, semna articole politice, Clara Rotescu mărturiseşte că experienţe jurnalistică a ajutat-o şi în cariera artistică.

Reporter (Rep.): Ce sfaturi le oferiţi constănţenilor pentru a fi în ton cu tendinţele actuale?

Clara Rotescu (C.R.): Să poarte ceea ce le stă bine şi în funcţie de structura lor corporală, nu neapărat ceea ce este în tendinţe şi le stă prost. Tot timpul să aveţi în garderobă, vara, o rochie de batist albă: vă scoate din toate problemele, este mereu în tendinţe, pentru că albul rămâne culoarea eternă a verii, iar batistul de mătase este un material fluid şi dă preţiozitate oricărei persoane. De asemenea, tot ce este purtat să fie cu atitudine: persoana dă valoare hainei, nu invers. Nu eticheta hainei te face să fii bine îmbrăcat, ci atitudinea cu care porţi hainele. Astfel că te poţi îmbrăca de la orice magazin ieftin şi poţi să arăţi foarte bine, dar te poţi îmbrăca numai în branduri şi ai multe şanse să arăţi ca o sorcovă.

Rep.: Unde pot fi găsite piesele vestimentare pe care le creaţi?

C.R.: Vând în şase ţări: Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria, Bulgaria şi Elveţia. Vând online foarte mult, pe un site elveţian, dar care are distribuţie şi în Europa de Est, siteul este fashiondays.ro, .hu, .bg, etc. De asemenea, în Geneva, pot fi găsite exponatele mele într-un boutique situat chiar în centrul istoric al oraşului, iar în Dubai, în Dubai Mall.

Rep.: Steven Seagal, care este naşul fiului dvs., îl va învăţa pe cel mic... karate?

C.R.: Deocamdată, „piticul” are un an şi opt luni, de-abia a aflat cum „face” excavatorul, dar vreau să-l dau la kendo, că mi se pare un sport foarte tare. Vreau să facă şi sporturi de apă, pentru că eu şi soţul meu suntem înnebuniţi după mare.

Rep.: V-au ajutat anii petrecuţi în redacţie, în cariera de designer?

C.R.: Jurnalismul m-a ajutat mult în carieră, dar am rămas cu acelaşi spirit critic şi îmi vine să comentez, mă mănâncă limba groaznic! Înainte de 1 Mai, am fost la un post TV naţional şi am comentat despre nunta Majestăţii Sale vis-a-vis de nunta Cristinei Spătar. Cred că am fost cel mai critic om de acolo. Faptul că am făcut atâţia ani de jurnalism m-a format foarte mult. După ce am încheiat cariera mea de jurnalist pe departamentul politic, am trecut pe monden şi în special pe partea de fashion, atunci am „crescut” cu foarte mulţi designeri. Apoi am fost colegă cu ei, iar când am început acest business, m-au sprijinit.