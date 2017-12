Jurnalist american condamnat în Iran

Un tribunal iranian a pronunțat, duminică, sentința în procesul jurnalistului Jason Rezaian de la ziarul ”The Washington Post” (WP), proces care afectează eforturile de diminuare a ostilităţilor dintre Teheran şi Washington. Rezaian, în vârstă de 39 de ani, cu dublă cetăţenie, americană şi iraniană, este încarcerat în Iran de peste un an, sub acuzaţii de spionaj. Sentința nu a fost dată publicității de autoritățile iraniene, dar acestea au precizat că avocații jurnalistului pot face apel. Jason Rezaian, şeful biroului de la Teheran al ziarului american, are la dispoziţie 20 de zile să facă apel împotriva verdictului. Directorul editorial de la ”The Washington Post”, Martin Baron, a catalogat anunțul tribunalului iranian drept ”vag şi zăpăcitor”. Redactorul de ştiri internaţionale de la WP, Douglas Jehl, a apreciat că ”natura vagă a anunţului arată nu doar că acest caz este despre spionaj, ci şi că Rezaian este folosit ca monedă de schimb într-un joc mai mare”. Departamentul de Stat american a anunţat că monitorizează îndeaproape situaţia acestui tânăr care s-a născut în California şi a reiterat îndemnul de a fi eliberat.

Iranul l-a acuzat pe Rezaian că a colectat informaţii confidenţiale şi le-a oferit unor guverne ostile, că i-a scris o scrisoare preşedintelui american, Barack Obama, şi că a acţionat împotriva securităţii naţionale iraniene.

