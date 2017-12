Jurnalist de la B1, urmărit penal pentru luare de mită

ACUZAȚII GRAVE Un jurnalist de la televiziunea B1 a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în urma unei plângeri penale prin care fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu, l-ar fi acuzat de șantaj. Pe scurt, conform unor surse invocate de news-mehedinti.ro, în urma audierii lui Duicu de către procurorii anticorupție, s-ar fi descoperit în interceptările telefonice de la dosar o convorbire, din august 2013, în care Bădin îi cere șefului CJ Mehedinți suma de 5.000 de lei "de concediu", pentru a nu continua o campanie de presă care o viza pe Rovana Plumb, atunci ministru al Mediului. Duicu ar fi fost, se pare, de acord și i-a cerut lui Bădin un cont pentru a-i putea transfera suma de bani cerută. Pe interceptările din dosar apare un SMS trimis de Bădin către Duicu, cu detaliile unui cont bancar, iar ulterior, plata a fost făcută din contul uneia dintre cele trei societăți deținute de familia Duicu către contul indicat de Bădin.

SILENTIO STAMPA Ieri, DNA a anunţat că a dispus extinderea urmăririi penale în cauză şi efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul Andrei Bădin, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de luare de mită. Încadrarea juridică a faptei de care este acuzat jurnalistul este însă discutabilă, câtă vreme luarea de mită reprezintă o infracțiune săvârșită de un funcționar public. Dar asta este altă discuție. Ziaristul Bădin a scris pe contul său de Facebook că a fost amenințat de un membru al Guvernului și că îl are ca avocat pe fostul deputat PDL William Brânză. El a spus că va prezenta "toate detaliile cazului" la momentul oportun, însă acum se abține de la prea multe comentarii. Încercând să se delimiteze de scandal (lucru imposibil, în opinia noastră), conducerea televiziunii B1 a anunţat a decis să suspende atât apariţia jurnalistului în emisiunile instituției, cât şi implicarea sa în deciziile editoriale, până la clarificarea situaţiei. Mai mult, instituția a cerut tuturor ziariștilor, angajaților și colaboratorilor o declaraţie de interese în care să arate dacă acordă consultanță sau alte servicii politicienilor, partidelor și altor categorii de persoane publice. Televiziunea B1 este cunoscută ca fiind "postul de casă al lui Băsescu" sau "portavocea cu imagini a președintelui", iar implicarea unei astfel de instituții într-un caz de șantaj ce are drept țintă membri PSD lasă loc, fără doar și poate, interpretărilor.