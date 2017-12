Jurnalistă britanică reţinută pentru practici ilegale

Poliţia britanică, ce anchetează scandalul interceptărilor telefonice orchestrate de publicaţia ”The News of the World”, a anunţat arestarea unei jurnaliste suspectate că a dat mită unor poliţişti, în schimbul informaţiilor. Potrivit presei britanice, este vorba despre Lucy Panton, care era şefa serviciului de informaţii generale al NoW şi este căsătorită cu un detectiv de poliţie. Jurnalista de 37 de ani a fost arestată joi, interogată, apoi eliberată pe cauţiune, câteva ore mai târziu, potrivit poliţiei, care o suspectează că a plătit ofiţeri de poliţie pentru a obţine informaţii. Este cea de-a şaptea persoană arestată în cadrul anchetei privind acordarea de mită unor poliţişti, efectuată în paralel cu o altă anchetă privind interceptările telefonice propriu-zise.

Până în prezent, poliţia a efectuat 18 arestări în cadrul celei de-a doua anchete. Tabloidul ”The News of the World”, care era cea mai vândută publicaţie britanică, proprietatea magnatului americano-australian Rupert Murdoch, a fost închis în luna iulie, din cauza scandalului interceptărilor, care a implicat, de asemenea, clasa politică şi poliţia. Conform poliţiei, tabloidul duminical a interceptat 800 de persoane în anii 2000. Printre acestea figurau artişti şi membri ai familiei regale, dar şi simpli cetăţeni intraţi în atenţia publică.