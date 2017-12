Jurnaliști, ONG-iști și politicieni, iritați de candidatura lui Marian Munteanu

20:16:08 / 16 Aprilie 2016

LIBERAL " INSTANT ".

Ca nu exista partid liberal in Romania , o stim de mult . Asa zisul PNL , fost si actual nu este decat o rezerva a PSD ambele partide fiind ca doua vase comunicante . In urma traseismului , avem de-a face cu doua factiuni care se mai deosebesc doar prin firma . Asa ca n-are importanta daca cineva devine liberal cu convingeri liberale doar prin semnarea unei adeziuni . Ce legatura mai pot avea cu doctrina liberala personaje sinistre ca Hasotti , fost liberal pana a intrat in banda USL sau Chiru provenit din PDL , fost PDL fost PD fost FSN ? Toti sunt la fel . Asa ca nu mai conteaza daca Marele PNL s-a imbogatit cu perla produsa de Piata Universitatii . Oricum , agitatia este inutila . PNL nu va castiga alegerile din acest an , dar , va avea probabil un scor suficient care sa-i permita complicitatea cu PSD in Parlament . Usurinta cu care sunt primiti cei care nu se pricep la nimic , ne aminteste de cazul tantarului care a cerut sa fie angajat la o intreprindere . Cel de la cadre vazandu-l cu trompa l-a pus sa care busteni . O luna , perioada de proba , tantarul a bazait pe bustean dar nu l-a clintit din loc . Drept pentru care I s-a desfacut contractu; de munca . Tantarul s-a adresat tribunalului si a castigat procesul si a fost reincadrat , tot pe post de elefant . Partidele si parlamentul sunt pline de astfel de specimen e