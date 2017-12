„Jurnalul” necenzurat al lui Iacob Negruzzi

Volumul „Jurnal”, de Iacob Negruzzi (31 decembrie 1842 - 6 ianuarie 1932), a fost publicat integral după ce, în perioada comunistă, a fost cenzurat, o parte a scenelor despre viaţa corporaţiilor studenţeşti, episoade intime şi despre sănătatea tinerilor fiind excluse. Reprezentanții Editurii Muzeelor Literare, sub egida căreia a apărut noul volum, au precizat că, în perioada în care a locuit la Berlin, tânărul Iacob Negruzzi „a notat, în limba germană, cu o sinceritate şocantă pe alocuri, diverse întâmplări din viaţa zilnică a capitalei prusace, atmosfera studenţească, lecturi, studii, reuniuni organizate în corporaţii, dar şi probleme intime, amoroase şi de sănătate”. În acest context, „Jurnalul lui Iacob Negruzzi este un document de epocă preţios, care nu şi-a pierdut farmecul până astăzi”.

Iacob Negruzzi a studiat la Berlin, în perioada 1 decembrie 1861 - 26 februarie 1864. „Jurnalul” său a apărut pentru prima dată în 1980, în varianta cenzurată. Ediția integrală a „Jurnalului” este prezentată în ordine cronologică, fiind tradusă din limba germană de Horst Fassel, prefaţa fiind semnată de Dan Mănucă.

„TREI CALITĂŢI PE CARE NU LE POSEDĂ ORICE PROSTITUATĂ” Pe 16 decembrie 1861, Negruzzi nota în jurnalul său cum și-a petrecut seara, după ce la amiază studiase. „După ce am băut zdravăn şi după ultimul cântec, la unu, am plecat împreună cu Buchholz la „Musenhalle”, unde, după consumarea unei cafele, mi-am revenit întrucâtva. Spun întrucâtva pentru că, dacă mi-aş fi revenit complet, nu m-aş fi apucat să o conduc pe o damă acasă (Lisbeth, neue Spittelbrücke, locuinţa a 2-a). S-a dovedit, ceea ce este rar, că era o fată cumsecade. Se subînţelege, este cumsecade cât poate fi o femeie cu profesia ei. Ea practică această meserie de puţin timp, este foarte frumoasă şi face bine dragoste. Toate astea sunt trei calităţi pe care nu le posedă orice prostituată. Mi-a luat un taler şi, ce este mai rău, mi-a pricinuit remuşcări de ordin moral după ce ajunsesem acasă. Am fost, din nou, abia la ora 5 acasă”. La data la care nota aceste date în jurnalul său avea aproape 19 ani.