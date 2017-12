Asociaţia „Dăruieşte aripi” din Constanţa, filiala organizaţiei „Eternul Miracol, Materna Alinare” (EMMA), şi scriitoarea Ana Maria Huzum prezintă sâmbătă, de la ora 12.00, la Centrul Focus din incinta Policlinicii Spitalului Judeţean, „Jurnalul unei mame de Înger”. Cartea semnată de Ana Maria Huzum a luat naştere din durerea unei pierderi enorme şi a văzut lumina tiparului în decembrie 2013, la un an de la dispariţia Mirunei Huzum. „Dacă există îngeri, atunci eu sunt mama unuia dintre ei. M-am rugat de mică la îngeraşul meu să mă ocrotească, dar nu am crezut că voi fi obligată să-mi las copilul să se ridice la ei”, scrie Ana Maria Huzum.

„Jurnalul meu este pentru toţi cei care îndrăznesc să privească cu adevărat în jurul lor şi să vadă realitatea. Nu se râde mereu. Nu se spun numai vorbe de iubire. Se mai şi plânge. Se mai şi spun vorbe de dor. Peste tot, şi în lumea aceasta se moare. Şi în fiecare familie, la un moment dat cineva se stinge şi, atunci, doare. A citi despre durerea unui părinte care şi-a pierdut copilul înseamnă a-ţi educa mintea să nu-şi întoarcă privirea de la suferinţă, ci să o accepte ca pe o balanţă a vieţii; înseamnă a-şi educa spiritul să sară în ajutorul celui care are nevoie, când are nevoie şi să şi ştii de ce are nevoie. Şi, mai ales, înseamnă a-ţi educa inima să dăruiască iubire celui care a pierdut cea mai de preţ iubire: cea a copilului său!”, mai scrie îndurerata mamă.