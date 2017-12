Just Fontaine poate dormi liniştit

La figurat bineînţeles, pentru că faimosul atacant francez are o "misiune" mult mai importantă acum - se războieşte cu Raymond Domenech! Iar criticile sale nu pot fi ignorate prea mult timp, astfel că soarta antrenorului francez pare pecetluită în caz că Franţa nu ajunge în finală! Să revenim, însă, la golgeterul Campionatului Mondial din 1958, din Suedia. 13 goluri reprezintă o performanţă de vis, care se pare că nu va fi atinsă nici în Germania. Este drept că în 1958 încă ne mai aflam în epoca romantică a fotbalului, dar Fontaine a înscris cît pentru... trei campionate mondiale. La actualul turneu final liderul de moment al clasamentului golgeterilor, Miroslav Klose, are abia 4 goluri marcate după cele cele meciuri din grupă. Meciuri care au fost cele mai uşoare de altfel, de acum încolo pentru Germania anunţîndu-se un parcurs mult mai greu. Iar dacă Klose a ajuns la cota 4, în apropierea lui se află doar Fernando Torres cu 3 goluri, atacantul lui Atletico Madrid nereuşind să înscrie în meciul cu Arabia Saudită, socotit mult mai uşor decît cele cu Tunisia şi Ucraina, unde a înscris! Vîrful spaniol are avantajul că poate înscrie împotriva oricărei echipe, dar şi handicapul că joacă pentru... Spania. Echipă care - se ştie - evoluează remarcabil în grupe şi capotează lamentabil în optimi sau sferturi de finală. Din grupul masiv al golgeterilor cu două reuşite, singurul care-i poate deranja pe Klose şi Torres pare a fi Ronaldo. Şi asta în ciuda faptului că brazilianul nu joacă la capacitate maximă. Dar surprize au mai apărut de-a lungul timpului, ittalienii fiind "specialişti" la aşa ceva - vezi Paolo Rossi în 1982 şi Toto Schilacci în 1990! Să fie Luca Toni de această dată? Rămîne de văzut.