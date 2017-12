Justiție de lumea a treia

Alina Bica, fosta șefă a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), a declarat ieri că se teme să nu aibă soarta Marianei Rarinca, femeia achitată definitiv după ce a fost acuzată că ar fi șantajat-o pe Livia Stanciu, președintele instanței supreme. Bica s-a referit la recenta decizie a Curții de Apel București (CAB) ca dosarul "Rarinca" să se rejudece. CAB a admis contestația în anulare a Direcției Naționale Anticorupție, care a invocat faptul că o judecătoare ce a făcut parte din complet ar fi fost incompatibilă. "Este abominabil şi ţine de Burundi. Cred că numai într-o ţară din lumea a treia se poate întâmpla aşa ceva. Îmi pare atât de rău de doamna aceea (Mariana Rarinca, n.r.). Nu o cunosc, am citit rechizitoriul, bănuiesc că am o opinie avizată. (...) Să mă trezesc că cineva vine, pe urmă, cu unica contestaţie în anulare făcută vreodată de un Parchet pe un motiv de incompatibilitate neinvocat în cursul judecăţii...", a declarat Bica. Întrebată dacă se gândeşte să o apere pe Mariana Rarinca, în calitate de avocat, Alina Bica a răspuns: "Are cine să o apere, nu are nevoie de mine. Problema este de drept şi de cât de stabil te simţi într-o anumită ţară". În dosarul "Bica 1", fosta şefă a DIICOT a fost trimisă în judecată, în 15 decembrie 2014, pentru că, în calitate de reprezentant al Ministerului Justiţiei în comisia ANRP, împreună cu membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, i-ar fi aprobat omului de afaceri Gheorghe Stelian, în 2011, despăgubiri pentru un teren de 13 hectare supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro. Alina Bica mai are un dosar pe rolul instanţei supreme, cunoscut sub numele de "Bica 2", în care a fost trimisă în judecată în 25 februarie, alături de Dorin Cocoş, Alin Cocoş, Ionuţ Mihăilescu şi fostul ministru al Economiei Adriean Videanu.