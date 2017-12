Justin Bartha s-a însurat!

Noul an a adus o schimbare în statutul actorului american Justin Bartha. Acesta a profitat de vacanţă şi s-a însurat cu logodnica sa, Lia Smith, în Hawaii, statul natal al miresei. Cei doi şi-au rostit jurămintele sâmbăta trecută, pe insula Oahu. Printre invitaţi s-au numărat Reese Witherspoon şi soţul său, impresarul Jim Toth, Jesse Eisenberg şi Ken Jeong, unul dintre colegii lui Justin Bartha din distribuţia francizei ”The Hangover”. Petrecerea a avut loc seara, la Kualoa Ranch, un complex de lux de cinci stele. Spre deosebire de personajul său din franciza ”The Hangover / Marea mahmureală”, nunta actorului s-a desfăşurat fără complicaţii majore, a ţinut acesta să îşi liniştească, cu umor, admiratorii, pe contul său de Twitter.

Şi actorul australian Liam McIntyre, starul serialului de televiziune ”Spartacus: Blood and Sand / Spartacus: Nisip însângerat”, s-a căsătorit cu actriţa şi cântăreaţa Erin Hasan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc duminică, în oraşul Melbourne. ”Sunt mai mult decât fericit! Am văzut o dragoste adevărată în copilărie şi am visat că într-o bună zi voi trăi şi eu aşa ceva. Astăzi este prima zi din viaţa mea în care ştiu că voi avea parte de aşa ceva pentru totdeauna”, a declarat Liam McIntyre. Ceremonia a avut loc în faţa unui număr de 120 de invitaţi, la Biserica Anglicană din Melbourne. Mireasa, de 28 de ani, a purtat o rochie creată de designerul Monique Lhuillier, iar mirele, de 31 de ani, a purtat un costum Armani. Cele două vedete australiene au o relaţie din 2010 şi s-au logodit în decembrie 2012.

Însă cea mai mare surpriză a fost prilejuită de Charlie Sheen, care a scris pe contul său de Twitter că s-a însurat. Aflat la sfârşit de an în Islanda, la Reykjavik, Charlie Sheen şi starleta porno Scottie, de 24 de ani, pe numele său real Brett Rossi, şi-ar fi unit destinele printr-o cununie civilă. Anunţul căsătoriei a fost însoţit de o fotografie cu cei doi la fostul consulat al Franţei, o clădire care a găzduit întâlnirea istorică din 1986 a preşedintelui american Ronald Reagan cu liderul sovietic Mihail Gorbaciov. “Aceasta este o casă unde M. Gorbaciov şi R. Reagan au făcut istorie. Este acum şi locul unde S. şi eu NE-AM CĂSĂTORIT”, a scris actorul de 48 de ani. Dacă uniunea civilă a celor doi va fi recunoscută în SUA, este cea de-a patra căsătorie a actorului, care a mai fost căsătorit cu Donna Peele, între 1995 - 1996, cu Denise Richards, între 2002 şi 2006, şi cu Brooke Mueller, între 2008 - 2011. Noua sa soţie este însă mai mică decât fiica sa cea mai mare, Cassandra Estevez, de 30 de ani, care a rezultat din relaţia cu iubita sa din liceu, Paula Profit.