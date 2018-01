Justin Gatlin implicat într-o nouă afacere de dopaj

Campionul mondial en titre din proba de 100 de metri plat - americanul Justin Gatlin - are, din nou, probleme cu dopajul! Cotidianul britanic „Daily Telegraph” a publicat o anchetă realizată de reporterii săi sub acoperire, care va declanșa un nou scandal de dopaj în SUA. Reporterii ziarului au discutat - la baza de pregătire din Florida - cu antrenorul lui Justin Gatlin, Dennis Mitchell și cu agentul atletului, Robert Wagner, aceștia promițîndu-le ziariștilor (sub acoperire) că le pot face rost de testosteron și hormoni de creștere pentru suma de 250.000 dolari! Cotidianul a publicat ancheta luni, iar reacțiile nu au întârziat să apară! USADA (Federația Americană Anti-Doping) și Athletics Integrity Unit au anunțat că au declanșat o anchetă în acest caz, iar Gatlin a anunțat că și-a demis antrenorul, susținând cu tărie că nu știa despre acest lucru! Să nu uităm, însă, că Justin Gatlin a fost prins dopat de două ori (în mod normal ar fi trebuit suspendat pe viață din atletism), în 2001 și în 2006, dar de fiecare dată suspendarea sa a fost redusă la apel! Astfel a fost posibil ca Gatlin să concureze la CM de atletism de la Londra, din vară și să câștige titlul mondial în dauna lu Usain Bolt.