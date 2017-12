Justin Timberlake e... bărbat!

Cântăreţul şi actorul american Justin Timberlake a declarat într-un interviu recent că îi place să vizioneze filme pornografice şi să se uite la scenele cu conţinut sexual din filmele artistice, spunând că face acest lucru deoarece este bărbat. Artistul american a precizat cu această ocazie că nu i-a plăcut să filmeze scenele fierbinţi cu Mila Kunis, pentru filmul ”Friends with Benefits”, deoarece ”este ciudat să joci astfel de scene care sunt atât de intime”. În schimb, Justin Timberlake spune că îi place, aşa cum fac aproape toţi bărbaţii, să îi privească pe ceilalţi oameni implicaţi în scene fierbinţi în dormitor. ”Scenele sexuale fac parte din meseria de actor şi amândoi suntem profesionişti. Le-am lăsat către sfârşitul filmărilor. Am avut două săptămâni la dispoziţie şi am filmat toate scenele legate. Cred că a fost o decizie înţeleaptă. Însă acea situaţie nu a avut nimic sexy în ea. Eram amândoi în pat şi ne gândeam: ”Doamne, sper că oamenii vor crede că asta este amuzant”. Pentru mine, este ciudat să privesc scene sexuale şi ne-am gândit că era o bună ocazie pentru a face comedie. Sunt ciudate, pentru că priveşti doi oameni care fac sex. Glumesc, desigur! Îmi place să mă uit la scene sexuale. Sunt bărbat, aşadar îmi place să mă uit la filme pornografice şi la scene sexuale”, a declarat artistul american.

Justin Timberlake a trebuit să se dezbrace complet pentru scenele din comedia romantică ”Friends with Benefits”, în care cei doi protagonişti stabilesc să aibă o relaţie pur sexuală, lipsită de sentimente şi de obligaţii, însă spune că nu îl deranjează deloc să se dezbrace în afara ecranului, deoarece are 30 de ani şi arată bine. ”În film sunt gol, dar a fost o scenă făcută cu gust, eram amândoi acoperiţi. Cred că nu-mi voi mai arăta la fel de uşor fesele când voi avea 40 de ani, aşadar o fac acum, când mă gândesc mai puţin la astfel de lucruri”, a adăugat starul american.