Justin Timberlake îşi compară iubitele cu mama

Cântăreţul convertit în actor Justin Timberlake este convins că are probleme în dragoste pentru că nu va găsi niciodată o femeie care să îi semene mamei lui. Cântăreţul, în vârstă de 29 de ani, a avut relaţii cu Britney Spears, Alyssa Milano şi Cameron Diaz şi sunt zvonuri că ar urma o nouă despărţire, de actriţa Jessica Biel, cu care are o relaţie din 2007. Jessica Biel a fost cea care a şi vorbit public despre relaţia dintre cântăreţ şi mama lui, Lynne, recunoscând că era îngrijorată în ceea ce priveşte momentul în care va face cunoştinţă cu ea, pentru că cei doi sunt foarte apropiaţi. Acum, Justin Timberlake a recunoscut că îşi compară constant iubitele cu mama lui. „Suntem cei mai buni prieteni. Este o femeie specială. M-a susţinut tot timpul. Este unul dintre motivele pentru care am aşa de mult respect pentru femei. Nu voi găsi niciodată pe cineva la fel ca mama, nu-i aşa? Poate de asta am probleme cu fetele”, a declarat amuzat Justin Timberlake pentru publicaţia „Daily Mail”.

Cântăreţul, compozitorul, producătorul, dansatorul şi actorul Justin Timberlake a devenit celebru ca membru fondator al formaţiei \'N Sync, a cărei lansare a fost finanţată de Lou Pearlman. Până în prezent, a fost recompensat cu şase premii Grammy şi un premiu Emmy. În 2002, Justin Timberlake a lansat primul său album solo, intitulat „Justified”, iar al doilea album al său se numeşte „FutureSex/LoveSounds”, fiind lansat în 2006. Cu primele două albume solo, a vândut peste 18 milioane de copii în toată lumea, iar alături de \'N Sync circa 50 de milioane de unităţi. În ultima vreme Justin Timberlake pare să se concentreze tot mai mult asupra carierei cinematografice, după rolurile jucate în „The Social Network”, un film despre creatorul platformei Facebook, şi în comedia „Bad Teacher”, în care joacă alături de fosta sa iubită, Cameron Diaz.