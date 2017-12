Justin Timberlake renunţă la turnee

Cântăreţul american Justin Timberlake a declarat că intenţionează să renunţe pentru totdeauna la turnee, după o ultimă serie de concerte de promovare a viitorului său album. Cântăreţul american a susţinut cel mai recent turneu al său, FutureSex / LoveShow, pe parcursul întregului an 2007, în lumea întreagă, pentru a-şi promova cel de-al doilea album solo din carieră, intitulat ”FutureSex / LoveSounds”, lansat în 2006. De atunci, artistul american a luat o pauză în cariera muzicală, pentru a se concentra asupra rolurilor din filme. Justin Timberlake a jucat în ”The Social Network / Reţeaua de socializare”, ”Bad Teacher / Profă rea, dar buuună” sau ”Friends with Benefits”.

Justin Timberlake nici măcar nu a început încă să lucreze la următorul lui album solo. A declarat totuşi că nu a renunţat la muzică şi a recunoscut că nu mai este interesat de turnee mondiale, după ce a împlinit vârsta de 30 de ani, în luna ianuarie. Artistul se bucură de o perioadă de pauză în carieră şi susţine că îi place să nu lucreze, deoarece în acest fel, are timp să facă ceea ce doreşte. ”În această perioadă nu am dispoziţia necesară pentru a lucra. Vreau să nu am niciun program. Vreau să merg să văd meciul echipei de baseball Dodgers, dacă am chef să îl văd. Nu mi-am oferit niciodată, în trecut, şansa de a fi spontan. Cred că voi continua în acest fel până la sfârşitul anului. Singurul lucru pe care îl fac este să promovez filmele în care am jucat şi care vor fi lansate. Va fi distractiv, voi merge în multe ţări”, a declarat cântăreţul american.