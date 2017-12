Justin Timberlake revine la muzică

Cântăreţul american Justin Timberlake va compune coloana sonoră a filmului ”The Devil in the Deep Blue Sea”, în care va juca logodnica sa, actriţa Jessica Biel. Justin Timberlake va fi, totodată, directorul muzical al producţiei. În ultimii ani, artistul american şi-a întrerupt cariera muzicală, concentrându-se asupra rolurilor sale din filme, iar cel mai recent album, intitulat ”FutureSex/LoveSounds”, a fost lansat în 2006. Filmul prezintă povestea unui arhitect, rol interpretat de Jeffrey Dean Morgan, a cărui soţie, alias Jessica Biel, moare. Bărbatul se împrieteneşte apoi cu o adolescentă, rol atribuit lui Chloe Grace Moretz, pe care o ajută să construiască o plută, pentru a traversa Oceanul Atlantic. Filmul se află în preproducţie şi va fi lansat pe marile ecrane în acest an.