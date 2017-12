Justin Timberlake se însoară!

A curtat cîteva dintre cele mai frumoase femei din lume, dar se pare că actriţa Jessica Biel este cea alături de care Justin Timberlake va face marele pas. Cîntăreţul american o va cere cît de curînd în căsătorie şi a început deja să caute locul ideal pentru desfăşurarea marelui eveniment. Şi, pentru că este vorba de Justin Timberlake, niciun loc nu ar fi mai indicat decît o insulă.

Cei doi sînt împreună de anul trecut, din luna ianuarie şi există zvonuri conform cărora şi-ar fi planificat deja întemeierea unei familii. O sursă apropiată celor două vedete confirmă faptul că Jessica Biel nu a mai băut alcool în ultimul timp, întărind şi mai mult zvonurile legate de o posibilă sarcină. ”Justin are 27 de ani şi se gîndeşte serios la întemeierea unei familii. Pentru prima dată în viaţa lui, simte că ar trebui să se aşeze la casa lui şi a decis că Jessica este cea mai indicată persoană căreia să-i pună marea întrebare. Este fericit cu ea. Şi-au petrecut însă destul de puţin timp împreună şi asta din cauza lui Justin, care a lucrat cu Madonna la realizarea unui nou videoclip. Vremea cît a fost departe de ea l-a făcut să realizeze că Jessica este aleasa”, a declarat un prieten apropiat. La rîndul său, actriţa a fost ocupată cu filmările la ”I Now Pronounce You Chuck & Larry”.

În ceea ce priveşte alegerea locului unde se va desfăşura fericitul eveniment, Justin Timberlake nu a dezamăgit. Pe primul loc se află o frumoasă insulă, Mustique, din Caraibe. Nu doar frumuseţea naturii este cea care îl atrage pe celebrul cîntăreţ, ci şi faptul că este o proprietate privată, iar cei doi ar putea avea parte de o nuntă departe de ochii curioşi ai paparazzilor. ”Deşi Justin a trăit toată viaţa în lumina reflectoarelor, simte că nunta e acea zi care ar trebui să rămînă privată. Pentru transportul familiei şi al prietenilor apropiaţi, starul va trebui să cheltuiască o avere.

Nu este prima dată cînd Justin Timberlake este atît de aproape de marele moment. A avut relaţii serioase şi cu Cameron Diaz şi Britney Spears. Au existat zvonuri care l-au alăturat pe artist cu nume ca Scarlett Johansson, Dannii Minogue şi Christina Aguilera.