Justin Timberlake şi Ciara, interzişi în Turcia

Videoclipul piesei ”Love Sex Magic”, interpretată de Justin Timberlake şi Ciara, a fost interzis în Turcia, autorităţile din această ţară considerînd că imaginile din videoclip au un conţinut sexual mult prea explicit pentru a putea fi difuzate. Acest videoclip conţine o scenă în care Ciara, într-o ţinută sumară, apare lingînd urechea lui Justin Timberlake, cei doi cîntăreţi dansînd împreună foarte apropiaţi, declanşînd furia cenzorilor din Turcia. Consiliul Suprem pentru Radio şi Televiziune din această ţară majoritar musulmană a ordonat tuturor posturilor de televiziune şi de radio de pe teritoriul Turciei să nu difuzeze acest videoclip. Potrivit cotidianului turc ”Milliyet”, consiliul a luat o astfel de decizie deoarece ”videoclipul conţine elemente sexuale, mişcări de dans şi coregrafie care sînt contrare dezvoltării copiilor şi tinerilor şi moralei, în general”.

Cîntăreţul, compozitorul, producătorul, dansatorul şi actorul Justin Timberlake a devenit celebru ca membru fondator al formaţiei \'N Sync, a cărei lansare a fost finanţată de Lou Pearlman. Timberlake a fost recompensat cu şase premii Grammy şi un premiu Emmy. În 2002, el a lansat primul său album solo, ”Justified”, care s-a vîndut în peste 7 milioane de exemplare în întreaga lume. Al doilea album al lui Timberlake se numeşte ”FutureSex/LoveSounds”, fiind lansat în 2006. Trei single-uri extrase de pe acesta s-au clasat pe prima poziţie în SUA: ”SexyBack”, ”My Love” şi ”What Goes Around... Comes Around”. Pînă în ianuarie 2008, ”FutureSex/LoveSounds” a înregistrat vînzări de peste 8 milioane de exemplare. Cu primele două albume solo, Timberlake a vîndut peste 18 milioane de copii în toată lumea, iar alături de \'N Sync - 50 de milioane de unităţi.

Ciara Princess Harris, cunoscută mai mult sub prenumele Ciara, este o cîntăreaţă, compozitoare, producătoare, dansatoare, actriţă, model şi regizor de videoclipuri de origine americană. Piesa ”Love Sexy Magic” a fost inclusă, de altfel, pe albumul ”Fantasy Ride”, al treilea material discografic al Ciarei.