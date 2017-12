Justine Henin, noua regină la US Open

Belgianca Justine Henin şi-a confirmat din plin statutul de principală favorită a ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open. Lidera mondială şi-a adjudecat fără probleme ultimul act al competiţiei americane, nelăsîndu-i nici o şansă rusoaicei Svetlana Kuzneţova. De o oră şi 22 de minute a avut nevoie Henin pentru a dispune, cu 6-3, 6-1, de Kuzneţova. Justine Henin n-a cedat nici un set la actuala ediţie de la Flushing Meadow, chiar dacă printre adversarele sale s-au numărat Dinara Safina (fav. nr. 15), Serena Williams (fav. nr. 8), Venus Williams (fav. nr. 12) sau Svetlana Kuzneţova (fav. nr. 4). Finalistă anul trecut la New York (cînd ceda în faţa Mariei Şarapova, cu 4-6, 4-6), belgianca a bifat al şaptelea trofeu de Grand Slam al carierei şi al doilea la US Open (după cel din 2003). “E un sentiment minunat chiar dacă prima mea victorie, din 2003, îmi va rămîne mereu în minte. Publicul a fost fantastic. Am avut două săptămîni minunate. Am jucat cel mai bun tenis. Mulţumesc publicului pentru atmosfera incredibilă făcută”, a declarat Henin imediat după încheierea finalei. În urma victoriei de la US Open, Justine Henin a făcut un pas uriaş spre încheierea sezonului 2007 pe prima treaptă a clasamentului WTA. Finala masculină şi-au disputat-o, azi-noapte, Roger Federer (fav. nr. 1) şi sîrbul Novak Djokovic (fav. nr. 3).