Justine Henin și Marat Safin vor intra în istoria tenisului mondial

Tenismena belgiană Justine Henin şi tenismenul rus Marat Safin vor fi incluşi în Hall of Fame-ul tenisului mondial în cursul acestui an. „Justine şi Marat s-au devotat acestui sport și au lucrat fără încetare pentru a fi campioni la cel mai înalt nivel. Astfel, ei au realizat lucruri extraordinare în carieră şi sunt nerăbdător să le urez bun venit în Hall of Fame”, a declarat Stan Smith, campion la turneul de la US Open în 1971 şi actualul președinte al Hall of Fame. Henin, fost număr 1 în clasamentul mondial WTA, a câștigat șapte titluri de Mare Şlem la simplu în carieră, inclusiv US Open în 2003 și 2007. Belgianca în vârstă de 33 de ani şi-a reamintit, pentru site-ul oficial al US Open, victoria din 2003, când a învins-o pe americanca Jennifer Capriati, un meci din semifinale considerat ca fiind unul dintre cele mai bune din era Open şi unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale: „Am avut 22.000 de oameni împotriva mea, iar după trei ore de joc extraordinar, am început să mă simt mai confortabil pe acel stadion. Am câștigat US Open de două ori și a fost probabil unul dintre cele mai bune meciuri din cariera mea. Nu-l voi uita sigur”, a declarat Henin, care a înregistrat la US Open 35 de victorii şi 7 înfrângeri. Belgianca a câștigat, de asemenea, un titlu la Openul Australiei, patru titluri la Openul Franței de la Roland Garros, o medalie olimpică de aur și a făcut echipă cu Kim Clijsters în succesul Belgiei la Fed Cup, în 2001.

În vârstă de 36 de ani, Safin, câştigător a două turnee de Mare Şlem la simplu și fost număr 1 mondial, a înregistrat primul său titlu de Mare Şlem la US Open, în 2000, cu o victorie în minimum de seturi în finala cu Pete Sampras. A fost o victorie istorică pentru tânarul de 20 de ani, în condiţiile în care a fost prima și singura dată când un sportiv rus a câştigat trofeul la US Open. „Nimeni nu se aştepta ca eu să înving în fața lui Pete Sampras în finală, deoarece el juca la un nivel diferit. Am jucat un tenis incredibil și reuşita a avut un impact enorm asupra carierei mele”, a spus Safin, în timpul unei conferințe de presă prilejuite de celebrarea Zilei Mondiale a Tenisului, pe 8 martie. Tenismenul rus a rămas numărul 1 în clasamentul mondial timp de nouă săptămâni. El şi-a adăugat în palmares, în 2005, titlul de campion la Australian Open, iar cu naţionala Rusiei a câştigat Cupa Davis în 2006.

Henin și Safin sunt primii jucători din țările lor care vor fi incluşi în prestigiosul International Hall of Fame. Ceremonia va avea loc pe 16 iulie, în cadrul Hall of Fame Tennis Championships din Newport, SUA.

