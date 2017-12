Justiţia americană va da sentinţa în cazul Viktor Bout

Un tribunal din New York a respins apelul făcut de Viktor Bout, găsit vinovat de trafic de arme, şi va anunţa sentinţa acestuia pe data de 12 martie. Pe 2 noiembrie, juriul Tribunalului federal din New York l-a declarat în unanimitate vinovat pe Viktor Bout, în vârstă de 44 de ani, de conspirare în vederea uciderii de oficiali şi cetăţeni americani, de achiziţia de rachete antiaeriene şi de oferire de susţinere materială teroriştilor. Judecătoarea însărcinată cu dosarul, Shira Scheindlin, a confirmat verdictul în cazul Bout, dar a părut să fie de acord cu cererea avocatului traficantului de arme, ca acesta să fie ţinut în condiţii mai puţin restrictive până la anunţarea sentinţei. Viktor Bout, care a negat toate acuzaţiile, riscă între 25 de ani de închisoare şi detenţie pe viaţă.

Cunoscut sub porecla de „Negustorul morţii”, Viktor Bout este considerat de oficialii SUA şi ONU printre cei mai renumiţi traficanţi de arme la nivel mondial. A fost arestat la 7 martie 2008, în Thailanda, după ce unul dintre complicii săi venise în România pentru a negocia o tranzacţie cu agenţi americani sub acoperire, care au avut sprijinul autorităţilor de la Bucureşti în această operaţiune desfăşurată de Drug Enforcement Agency (DEA). Fost ofiţer în armata sovietică a aerului, Viktor Bout a fost descris de procuror drept „un om foarte periculos”, care voia să vândă arme teroriştilor pentru a ucide americani. Agenţi sub acoperire s-au dat drept rebeli columbieni din FARC, dispuşi că cumpere mari cantităţi de arme. Agenţii au încercat să cumpere 700 până la 800 rachete antiaeriene, mii de puşti AK-47 şi mine terestre, spunându-i lui Bout că vor să ucidă americani, potrivit actului de punere sub acuzare. Acesta le-a răspuns, asigurându-i că le va pregăti orice de care FARC are nevoie.

Înainte de a fi arestat în Thailanda, DEA s-a străduit să-l atragă pe Viktor Bout afară din Rusia natală, bănuită că mult timp i-a oferit adăpost şi chiar l-a apărat. De altfel, Rusia şi SUA au luptat acerb în justiţie să obţină extrădarea din Thailanda a „negustorului morţii”. A fost extrădat în cele din urmă către SUA, abia în 2010. Începând din 1990, omul de afaceri rus a reunit, potrivit acuzării, o flotă de avioane cargo pentru a transporta arme sofisticate către zone de conflict. Este suspectat că a creat companii-paravan pe care avioanele sale le-au folosit pentru a transporta alimente şi ajutor medical, dar şi arme. Presupusele sale activităţi de trafic din Liberia au determinat SUA să-i îngheţe conturile din America, în 2004, şi să interzică tranzacţiile cu el. În 2000, a fost numit „principalul negustor de moarte din Africa”,fiind suspectat că furniza arme oficialilor din Sierra Leone, fostă colonie britanică implicată la acea vreme într-un război civil. În 2005, filmul „Lord of War”, cu Nicolas Cage, a fost inspirat din viaţa lui Viktor Bout. În ultimii 15 ani, ar fi furnizat arme din Africa până în America de Sud, trecând prin Afganistan. Absolvent al Institutului de Limbi Străine al armatei sovietice, născut în Tadjikistan, Viktor Bout vorbeşte şase limbi străine şi a fost ofiţer al armatei sovietice a aerului, unde era translator. După căderea URSS, s-a aflat în centrul mai multor activităţi mai mult sau mai puţin licite, transport aerian în Africa, vânzări de arme şi trafic cu diamante. Ar fi beneficiat cu precădere de contracte în Ucraina, fiind bănuit că ar fi vândut ilegal o parte din importantele arsenale în posesia căreia această ţară se afla după dezmembrarea URSS. Şi R. Moldova şi Bulgaria ar fi fost ţări-sursă pentru aprovizionarea sa cu arme. Se spune că ar fi fost de folos agenţiilor ruse de informaţii şi că avea legături la vârful ierarhiei.