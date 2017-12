Justiţia îi repune în drepturi pe experţii contabili

Duelul dintre consultanţii fiscali şi experţii contabili a luat sfîrşit. Instanţa le-a dat dreptate experţilor contabili şi, de acum încolo, aceştia pot oferi consultanţă fiscală fără a mai suţine un examen la Camera Consultanţilor Fiscali. „În urma acţiunii formulate în instanţă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în contradictoriu cu Camera Consultanţilor Fiscali, Curtea de Apel Bucureşti a hotărît anularea alineatului 2 al art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărîrea 5/2007 a Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali. De asemenea, recunoaşte drepturile legale ale experţilor de a se înregistra în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi de a deveni membri activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali în mod direct, la cerere, prin dobîndirea, conform legii, a calităţii de expert contabil, fără impunerea nici unei alte condiţii suplimentare specifice dobîndirii calităţii de consultant fiscal, respectiv fără obligaţia promovării unui examen”, a declarat preşedintele CECCAR - Filiala Constanţa, Ştefan Mihu. Potrivit preşedintelui CECCAR Constanţa, în urma hotărîrii instanţei, Camera Consultanţilor Fiscali este obligată să reglementeze distinct, în cadrul Regulamentului de organizare şi funcţionare, situaţia legală de excepţie a experţilor contabili în sensul recunoaşterii drepturilor legale indicate. „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali obliga experţii contabili să susţină un examen prin promovarea căruia să devină consultanţi fiscali, deşi această specializare face parte din profesia contabilă, iar membrii CECCAR au obţinut acest drept prin promovarea examenelor de acces şi aptitudini susţinute în cadrul organizaţiei noastre profesionale. Era un drept cîştigat şi nu mai era cazul să mai susţină un examen. Prin această măsură, justiţia repune în drepturi experţii contabili”, a mai spus Ştefan Mihu. Preşedintele CECCAR a subliniat faptul că experţii contabili nu se temeau de examenul de autorizare, ci era vorba doar de nişte bani cheltuiţi fără sens. „Autorizarea la Camera Consultanţilor Fiscali şi Camera Auditorilor Financiari din România înseamna bani scoşi din buzunar pentru trei autorizaţii în total, trei cotizaţii, plata a trei module de specializare, deci alţi bani. Nu toţi experţii contabili au atîţia bani încît să se autorizeze la toate camerele, mai ales că şi expertul contabil şi consultantul fiscal şi auditorul financiar au studiat aceleaşi materii”, a arătat Mihu. Războiul dintre experţii contabili şi consultanţii fiscali a debutat acum un an. În timp ce consultanţii şi-au revendicat dreptul exclusiv de a da sfaturi în domeniul fiscalităţii, contabilii au susţinut că au cel puţin aceeaşi expertiză şi nu mai este cazul ca firmele să mai plătească în plus şi consultanţa fiscală.