Justiţia şi faptul divers

Când vorbim despre justiţie, cunoaştem semnificaţia acestui termen ce denumeşte, la modul general, cea de-a treia putere în stat. În schimb, atunci când vorbim despre „faptul divers”, ca informaţie de presă, nu toată lumea ştie că această expresie desemnează, în limbajul jurnalistic, acele evenimente fără o potenţială culoare economică sau politică, în majoritatea lor infracţiuni, pe care gazetarii le consemnează totuşi fie pentru că au legătură cu justiţia, fie pentru caracterul lor mai mult sau mai puţin senzaţional. De cele mai multe ori, suma faptelor diverse dintr-o anumită perioadă ne dă o anumită impresie asupra stării justiţiei, dar şi asupra corupţiei, iresponsabilităţii sociale sau a chiar a statului de drept în care trăim.

Am făcut această digresiune pe post de introducere, ca să fiu mai bine înţeles în cele ce voi scrie de acum încolo, foarte pe scurt. În săptămâna care urmează să se încheie s-au petrecut câteva evenimente, ziaristic vorbind, care ilustrează ce am spus mai sus şi explică titlul acestui editorial. Amelia Antoniu, solista Teatrului Naţional de Operetă, şi necunoscuta Alice Preda sunt două doamne care s-au internat weekend-ul trecut în spitalul bucureştean CF2 pentru două intervenţii chirurgicale de rutină. În loc să le fie protejată, chiar garantată, sănătatea, aşa cum ar fi normal într-o astfel de instituţie medicală, cele două paciente s-au infectat cu bacili gram negativi, despre care am aflat că nu mai există în niciun spital din Europa, în secolul XXI, şi au trecut pe lângă moarte. Prima nu ştie dacă va mai putea cânta vreodată, iar cea de-a doua încă nu este sigur dacă va supravieţui. În timpul ăsta, celebrul chirurg urolog Naum Ciomu, după şase ani de procese, a fost repus în drepturile profesionale de Curtea de Apel Bucureşti. Cam în aceeaşi perioadă, un poliţist de 33 de ani, care este plătit din bani publici pentru a ne asigura liniştea zilnică, a fost reţinut pentru trafic de droguri... Ba, mai mult, s-a descoperit că, în urmă cu doi ani, fusese arestat pentru tâlhărie şi condamnat cu suspendare, ceea ce, iată, nu a dăunat carierei sale, până acum! În vreme ce zilnic se întâmplă asemenea lucruri, Parchetul, DIICOT-ul şi DNA-ul vânează doar politicieni din opoziţie, iar Curtea Constituţională pune ANI cu botul pe labe...

Vă întreb retoric: există vreo legătură între Justiţie şi iresponsabilitate socială, există vreo legătură între Justiţie şi corupţie sau faptul divers? Fără alte comentarii!