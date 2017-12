Justiţie mioritică în cazul “Prinţ”

Tergiversări şi eliberări pe bandă rulantă

Fostul realizator de emisiuni TV, Marius Prinţ, domiciliat în Eforie Sud, judeţul Constanţa, s-a autodenunţat, în aprilie a.c., la Judecătoria Constanţa, contribuind decisiv la anihilarea unei periculoase reţele de hoţi de maşini, care avea ramificaţii pînă la Bucureşti. El a fost reţinut cu un mandat de arestare de 29 de zile (prelungit ulterior), fiind imediat pus sub acuzare pentru implicare într-o reţea care făcea trafic cu maşini furate de la societăţi rent-a-car din Cluj sau Bucureşti. Considerată iniţial o victorie de către procurorii Tribunalului Bucureşti şi poliţiştii Secţiei 4 Poliţie din Capitală (care au colaborat cu IJP Constanţa), cazul şi rezolvarea acestui caz au început, deja, să ridice mari semne de întrebare: practic, în prezent, singurii acuzaţi care au mai rămas încarceraţi pentru cercetări sînt Marius Prinţ şi ”creierul” reţelei, un individ numit Gelu Tacai. În plus, faptul că “depozitarii” maşinilor furate (trei fraţi cu conexiuni vădite în lumea interlopă din Eforie, Remus, Paul şi Fane Raduc) au fost eliberaţi rapid, la scurt timp după ce primul l-a indicat pe Prinţ în declaraţia sa, ca şi faptul că numitul Tacai îl acuză, de asemenea, pe Marius Prinţ, că l-ar fi “atras” în “afacerea maşinilor furate”, converg către ideea că se încearcă o coalizare împotriva celui care a dat în vileag reţeaua. Aceleaşi surse au declarat că procurorii nu s-au obosit să caute pe niciunul dintre intermediarii filierei de vînzare a maşinilor furate (este vorba de mai mulţi tineri de etnie romă din Bucureşti, cu care Tacai se întîlnea pentru a evalua “marfa” furată), intermediari care fuseseră indicaţi de Prinţ în auto-denunţul său. Apoi, s-a tergiversat de către procurorul de caz judecarea cererii de eliberare condiţionată a lui Prinţ, sub pretextul că… nu se făcuse confruntarea acuzaţilor. Ca şi cum, timp de 29 de zile, fusese ocupat cu alte treburi! Deocamdată, constănţeanul Marius Prinţ se află în arestul Secţiei 4 Poliţie din Bucureşti, dar este cercetat de poliţiştii de la Secţia 3 Poliţie. Tată a doi copii minori, fără cazier, singurul susţinător al familiei sale, el este acuzat de apartenenţa la un grup organizat infracţional care, iată… nu se regăseşte în arest. Auto-denunţul său a însemnat începutul sfîrşitului pentru gruparea interlopă a lui “Gelu”, dar devine clar că menţinerea în libertate a membrilor reţelei ridică riscuri majore la adresa securităţii familiei “denunţătorului” Prinţ.

“Gală” de maşini scumpe la interlopii din Eforie

Conform auto-denunţului lui Prinţ, în perioada 15-20 ianuarie a.c., un individ care s-a recomandat “Gelu”, l-a abordat propunîndu-I să cîştige “nişte bani”. Din cercetări a rezultat că numitul “Gelu” se numeşţe Gelu Tacai, domiciliat pe str. B.P.Haşdeu, în Constanţa. “Ai doi copii minori? Nevasta nu-ţi munceşte? Eu sînt soluţia!”, i-ar fi spus respectivul Gelu. “Soluţia” individului era ca Prinţ să se prezinte la un centru de Rent-a-car şi să preia un autoturism sub formă de “împrumut”. La o distanţă oarecare îl aştepta “Gelu” şi îl recompensa cu o sumă oarecare de bani, în euro. După numai două zile, respectivul i-a adus un buletin şi un permis auto falsificate, pe numele Vîrşescu Costel-Aurel. Cedînd şantajului impus de individ (“Mi-a dat impresia că are relaţii mari în Poliţie, deoarece la un moment dat mi-a spus “Cum crezi, bă, că au fost făcute buletinul şi permisul?”), Prinţ a mers la un Rent-a-Car de lîngă Cluj, unde, însoţit de o anume Simona, din Topraisar, a închiriat un Volkswagen Touareg pe care i l-a adus numitului “Gelu”, care îi aştepta la mică distanţă. La scurt timp, Marius Prinţ a încercat să renunţe: “I-am spus că nu mă mai bag, că mi-e frică, dar el m-a avertizat că deja nu mai pot da înapoi şi că o să facă el cumva să afle poliţia”, scrie el în auto-denunţ. În plus, lui Prinţ a început să îi fie teamă pentru siguranţa copiilor săi. În această manieră, Gelu a intrat ulterior în posesia unui Volkswagen Touareg, un Mercedes E Classe, un Audi şi un al doilea Mercedes clasa S. Unii dintre complicii lui Gelu (“Cristi”, “Cioara” etc) sînt etnici romi care par uniţi prin legături de rudenie şi nu au fost căutaţi niciodată, conform surselor noastre, de poliţie. În acelaşi auto-denunţ, Prinţ susţine că nu a primit bani de la individul care, la un moment dat, începuse să îl numească “săgeata” (“La telefon, Gelu le spunea prietenilor săi că trimite gaşca la lucru sau că aruncă săgeata”, povesteşte el). În acest moment, Gelu se află “la păstrare”, în custodia poliţiştilor bucureşteni, dar separat de Prinţ. Surse bine informate susţin că descinderea poliţiştilor bucureşteni la adresa din Eforie unde erau păstrate maşinile furate s-a făcut în mare secret, deoarece se suspecta inclusiv complicitatea unor poliţişti din Eforie cu reţeaua de traficanţi. Pare greu de crezut ca atîtea limuzine luxoase să se fandosească într-un oraş mic ca Eforie fără să se afle despre trafic. Chiar dacă unul dintre principalii păgubiţi (patroana Rent-a-Car-ului din Cluj) şi-a retras plîngerea, iar maşinile furate au fost recuperate, poliţiştii şi procurorii lucrează cu asiduitate “la caz”.