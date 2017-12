Juventus se destramă

În condiţiile în care apelul depus împotriva deciziei de retrogradare în Serie B are şanse mici de succes, Juventus Torino s-a resemnat că va evolua într-o divizie inferioară şi că va rata sezonul următor al Cupelor Europene. Prin urmare, jucătorii importanţi au început deja să plece. Miercuri au semnat pentru Real Madrid fundaşul italian Fabio Cannavaro şi mijlocaşul brazilian Emerson, care astfel vor rămîne sub comanda antrenorului Fabio Capello, şi el mutat în această vară de la Torino la Madrid. Ei vor fi prezentaţi oficial la Real Madrid după ce vor reveni din vacanţă, ambii primind mai multe zile libere după ce au jucat la Campionatul Mondial din Germania. Tranzacţia s-a încheiat pentru circa 20 de milioane de euro, în timp ce jucătorii au semnat pe doi ani, cu opţiune pentru un sezon suplimentar. Emerson îl urmează pe Capello la a treia echipă consecutiv, după AS Roma şi Juventus!

Rivala Realului la cîştigarea titlului în Primera Division, FC Barcelona, vrea şi ea jucători de la Juventus. Pentru 19 milioane de euro, în Catalunya vor ajunge fundaşul francez Lilian Thuram şi italianul Gianluca Zambrotta, care poate evolua pe ambele flancuri, atît ca fundaş cît şi ca mijlocaş. Transferurile celor doi vor fi oficializate pînă luni, a declarat Txiki Beguiristain, director sportiv la Barça.

Deşi era vehiculată o trecere a sa la AC Milan sau Arsenal, se pare că portarul campioanei mondiale, Gianluigi Buffon, va rămîne fidel "Bătrînei Doamne". "Nu pleacă de la Juve şi este gata să evolueze în Serie B! Juventus nu are intenţia să-l vîndă şi Gigi a decis să rămînă", a declarat agentul jucătorului. Se pare că nu vor pleca nici Nedved şi Del Piero, în timp ce Camoranesi, Trezeguet şi Vieira, care şi ei se află în vacanţă după Mondial, pînă pe 5 august, nu au anunţat încă nimic. Cannavaro, Emerson, Thuram şi Zambrotta îl urmează pe Adrian Mutu, plecat la Fiorentina în schimbul lui Bojinov. O altă vedetă, Zlatan Ibrahimovici, se află în vizorul lui Inter, echipă care va fi declarată campioană a Italiei după ce primele două clasate, Juventus şi Milan, au fost sancţionate.