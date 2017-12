Kanye West nu foloseşte telefonul

Cântăreţul Kanye West nu foloseşte niciodată telefonul, a declarat muzicianul Justin Bieber. Cei doi au colaborat pentru un remix al piesei ”Runaway Love”, ce va fi inclusă pe noul LP al lui Bieber, ”Never Say Never - The Remixes”. Bieber a mai precizat că a fost minunat să colaboreze cu Kanye West, deorece este foarte talentat. Rapper-ul şi producătorul american Kanye West, în vârstă de 33 de ani, a devenit cunoscut la începutul anului 2000. Cel de-al treilea album al său, ”Graduation”, a fost unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice ale anului 2007. West a fost recompensat până în prezent cu 12 premii Grammy. Justin Bieber, în vârstă de 16 ani, a copilărit în oraşul Stratford din provincia canadiană Ontario, dar în prezent locuieşte în SUA. El reprezintă una dintre marile surprize ale galei American Music Awards, unde a câştigat patru trofee, dar şi ale anului 2010, în general. Albumul său de debut, intitulat ”My World 2.0”, s-a vândut în aproape două milioane de exemplare în SUA.