Kanye West, pus sub acuzare

Rapperul american Kanye West poate să se laude că a intrat în lumea bună a vedetelor din genul său muzical! A fost pus sub acuzare pentru asalt asupra unui fotograf, incident petrecut pe aeroportul din Los Angeles, în luna iulie. Paparazzo Daniel Ramos l-a dat în judecată pe Kanye West după ce rapperul l-a lovit în plină figură şi i-a aruncat aparatul de fotografiat, deteriorându-l. Avocaţii rapperului au vrut să-l disculpe, afirmând că acesta nu a vrut să fie fotografiat, dar procurorii nu au fost deloc indulgenţi şi au decis să-l pună pe Kanye West sub acuzare, chiar dacă fotograful a suferit doar răni minore. Gestul vedetei de a-l lovi pe Daniel Ramos şi de a-i distruge un bun în spaţiul public trebuie sancţionat, aşa că rapperul a fost chemat la judecată pe 10 octombrie. „Când Kanye West m-a atacat, am fost pur şi simplu şocat. Tot ce am făcut a fost să-l întreb dacă îmi dă voie să-l fotografiez. M-am speriat văzându-l că se repede la mine. Avea o privire înfiorătoare”, a povestit Daniel Ramos. După atac, a avut nevoie de cârje şi apoi de un baston pentru a se deplasa, fiind accidentat la şold după ce a fost împins şi trântit la pământ. Dacă va fi găsit vinovat, Kanye West riscă o pedeapsă de şase luni de închisoare.