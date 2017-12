Karateka de la CS Dinamic au participat la Cupa Dojo

Prima competiție importantă a anului pentru sportivii de la CS Karate Dinamic s-a încheiat cu rezultate bune pentru karateka de la malul mării. Organizată de clubul bucureștean Dojo-Casa Panciu și desfășurată la Sala “Apollo“, competiția reprezintă, pentru practicanții din cadrul SKDUN (Shotokan Karate Do of United Nations - departament afiliat la FR Arte Marțiale), și un criteriu de verificare înaintea Campionatelor Naționale, programate în aceeași locație, la 7 martie. CS Karate Dinamic a participat cu 21 de sportivi, sub conducerea antrenorului principal Gabi Popescu și a senseilor Brândușa Popescu, Laura Popescu, Dana Pânzaru și Ionuț Nicolae. Sportivii de la malul mării au obținut cinci medalii de aur, trei de argint și șase de bronz, precum și alte nouă clasări pe locul 4. „Copiii s-au comportat foarte bine pentru acest prim concurs al anului și ne oferă motive întemeiate să sperăm în rezultate pe măsură la competițiile importante care ne așteaptă în perioada imediat următoare. Mă refer la Campionatele Naționale din luna martie, dar și la Campionatul European din Lituania, programat în luna aprilie“, a declarat Gabriel Popescu, președintele CS Karate Dinamic Constanța. Performerii delegației constănțene au fost tinerii sportivi Bianca Iordache, Alexandra Duduță, Albert Dorneanu, Mirela Tănase și Diana Tufan, toți medaliați cu aur la această întrecere. Medalii de argint au obținut Mihai Cosmin, Bianca Mocanu și Diana Tufan, în timp ce Gabriela Adumitroaie, Daria Pasvanțu, Alexandra Duduță, Emilian Enecahe, Diana Burnaz și Răzvan Vasile au obținut medalii de bronz. Pe locul 4 s-au situat Sara Gheorghe, Sebastian Vâlcu, Adrian Alexe, Eduard Dumitru, Rareș Mocanu, Mario Tararache, Andrei Tănase, Gabriel Ștefan și Darius Tomescu. La competiție au participat aproximativ 500 de sportivi, de la cele mai puternice cluburi din țară.