Kat de Luna, playback la Mamaia!

Kat de Luna, artista cu origini dominicane, a concertat, sîmbătă seară, în clubul „Bamboo”. Recitalul pe care Kat l-a susţinut în Mamaia a fost cel de-al patrulea din România, după cele de la Timişoara, Bucureşti şi Costineşti. Deşi interpreta are lansate, pînă în prezent, doar două single-uri de succes, „Whine up” şi „Run the Show”, Kat a afişat, la conferinţa de presă pe care a susţinut-o sîmbătă după-amiaza, fiţe de mare vedetă. Pe lîngă faptul că s-a lăsat aşteptată mai bine de o oră şi jumătate, cîntăreaţa nu s-a sfiit să îşi dea unghiile cu ojă în faţa jurnaliştilor sau să îşi reîmprospăteze machiajul. Ca şi cînd toate acestea nu ar fi fost deajuns, Kat s-a ridicat în timp ce vorbea cu jurnaliştii pentru a-şi lua un ceai, lăsîndu-se, din nou, aşteptată, preţ de cîteva minute. Abia după toate acestea, Kat de Luna s-a apucat să laude românii, gîndindu-se, poate, să îşi mai... „spele din păcate”. „La concertul pe care l-am susţinut în Costineşti au fost peste 1.000 de oameni. Am fost foarte impresionată de faptul că toţi ştiau piesele mele, a fost uimitor! Sînt pentru prima dată în România şi am fost primită foarte bine!”, a declarat Kat de Luna, vorbind în şoaptă, pentru a nu-şi obosi corzile vocale. Interpreta a mai spus că şi-ar dori să joace în filme, iar Gwen Stefani şi Mariah Carey se numără printre artistele sale favorite. Kat a mărturisit că se consideră o fată normală, avînd ca hobby-uri gătitul şi shoppingul. Kat de Luna şi-a început recitalul din clubul „Bamboo” în jurul orei 2.00, în prezenţa unui public numeros. Show-ul scenic a fost unul deosebit, artista avînd o coregrafie destul de dificilă şi de solicitantă. În schimb, concertul a prezentat suspiciuni de playback, artista jucîndu-se cu microfonul în timp ce muzica, lucrată clar în studio, încînta audienţa. Kathleen Emperatriz, alias Kat De Luna, s-a născut în Bronx şi a crescut în Republica Dominicană. Primul album semnat Kat DeLuna a fost lansat în luna august a anului 2007 şi s-a intitulat „9 Lives“.