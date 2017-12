„Katalin Varga”, în topul celor mai bune zece filme de debut

„Katalin Varga”, de Peter Strickland, se află pe lista celor mai bune zece filme de debut din 2009, clasamentul fiind realizat de publicaţia britanică „The Guardian”.

Selecţia filmelor a fost realizată de criticii publicaţiei „The Guardian”, care au avut în vedere peste 100 de producţii lansate în 2009. În urma alcătuirii listei scurte, publicaţia va acorda premiul pentru cel mai bun film de debut din 2009. Alături de coproducţia majoritar românească se află şi „Anvil! The Story of Anvil” (regia: Sacha Gervasi), „Better Things” (regia: Duane Hopkins), „District 9” (regia: Neill Blomkamp), „Helen” (regia: Joe Lawlor, Christine Molloy), „In the Loop” (regia: Armando Iannucci), „Mid-August Lunch” (regia: Gianni di Gregorio), „Moon” (regia: Duncan Jones), „Sleep Furiously” (regia: Gideon Koppel), „Synecdoche, New York” (regia: Charlie Kaufman). Într-o cronică, The Guardian descria „Katalin Varga” astfel: „o poveste lentă, insistentă şi profund dostoievskiană despre violenţă şi răzbunare filmată într-un sat românesc”. Cel mai bun film de debut al anului 2008 desemnat de The Guardian a fost „Unrelated”, regizat de Joanna Hogg.