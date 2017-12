Lungmetrajul „Katalin Varga\", o coproducţie Libra Film, a fost distinsă cu premiul „descoperirea europeană a anului\", în cadrul galei de decernare a premiilor Academiei Europene de Film, care a avut loc sâmbătă seară. Alături de „Katalin Varga\", au mai fost nominalizate următoarele patru debuturi regizorale: „Ajami\" (regia Scandar Copti, Yaron Shani, Germania/ Israel), „Gagma Napiri/ The Other Bank\" (regia George Ovashvili, Georgia/ Kazahstan), „Sois Sage/ Be Good\" (regia Juliette Garcias, Franţa/ Danemarca) şi „Sonbahar/ Autumn\" (regia Özcan Alper, Turcia/ Germania).

Câştigătorul secţiunii Descoperirea Europeană a Anului a fost votat de 2.000 de profesionişti din industria cinematografică, membri ai Academiei Europene de Film. În 2008, premiul secţiunii a fost acordat regizorului Steve McQueen, pentru filmul „Hunger\", care a putut fi vizionat şi de publicul român în cadrul celei de-a opta ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

„Katalin Varga\" a obţinut, în 2009, premiul Ursul de Argint pentru contribuţie artistică deosebită la Festivalul de Film de la Berlin, Marele Premiu la Festivalul de la Copenhaga, premiul pentru cea bună regie la Festivalul de Film din Muntenegru, marele premiu la Festivalul de Film din Piestany (Slovacia) şi premiul pentru cel mai bun film străin la Festivalul de Film de la Calgary (Canada). Protagonista peliculei, Hilda Peter, a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună interpretare la cea de-a şaptea ediţie a Festivalului de Film de la Bruxelles, dar şi cu premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul Internaţional de Film Golden Orange din Antalya (Turcia).

Cu acţiunea plasată undeva în Transilvania, „Katalin Varga\" spune povestea unei femei care a fost violată şi, după ani, merge împreună cu fiul său (născut în urma respectivului viol) să se răzbune. În film joacă doi actori ai Teatrului Maghiar de Stat din Cluj - Hilda Péter şi Tibor Pálffy. Filmul, cu o imagine remarcabilă, prezintă peisaje idilice ale Transilvaniei, pe fundalul cărora se desfăşoară o dramă ce capătă, pe alocuri, accente horror.

Pelicula „Katalin Varga\" a fost produsă de Libra Film şi Peter Strickland, în coproducţie cu Hai-Hui Entertainment, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.