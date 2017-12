Kate Hudson, în tandreţuri cu un jucător de golf

După o serie de relaţii ratate, se pare că iubirea a ajuns din nou la Kate Hudson. Vedeta din ”The Bride Wars” a plecat în vacanţă în Hawaii cu starul de golf Adam Scott. Perechea a fost văzută prima dată luînd cina împreună cu un grup de prieteni, în urmă cu o săptămînă, la Kapalua Resort. Totuşi, la sfîrşitul weekend-ului trecut, cu prilejul Campionatului Mercedes-Benz, Adam Scott a ţinut să nege zvonurile: ”Nu sînt aici cu ea, dar o cunosc pe Kate. Ne-am întîlnit chiar aici prima dată. Avem o serie de prieteni comuni, aşa că ne-am cunoscut prin intermediul lor”. Jucătorul de golf este considerat unul dintre cei mai doriţi burlaci din Australia, după ce s-a despărţit de iubita lui, suedeza Marie Kojzar, anul trecut. De cealaltă parte, Kate Hudson, în vîrstă de 29 de ani, a insistat că vrea să se ţină departe de alte relaţii pentru un timp. ”Mă bucur de singurătate, acum, pentru că nu am fost niciodată singură. Mă simt bine în relaţii. Mă bucur de ele, aşa că mă simt cel mai bine cînd sînt implicată în ceva solid. Dar este prima dată cînd am făcut un pas înapoi şi îmi ofer noi perspective. Am luat decizia conştientă de a încerca să rămîn singură cît mai mult posibil”, declara actriţa pentru ediţia din luna ianuarie a revistei ”InStyle”.