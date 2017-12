Kate Moss dezminte că s-ar fi căsătorit

Top modelul Kate Moss s-a amuzat copios de zvonurile apărute în presa britanică despre căsătoria sa secretă cu muzicianul Jamie Hince, în luna august. Kate Moss a lăsat să se înţeleagă că într-devăr membrul trupei The Kills a cerut-o în căsătorie la petrecerea ei de aniversare, în ianuarie, dar nunta lor nu a avut loc. Speculaţiile privind căsătoria secretă a celor doi s-au alimentat, după ce Kate Moss a fost surprinsă purtând un diamant uriaş pe inelarul mâinii stângi, în urmă cu câteva luni.

Publicaţia „Daily Mirror” s-a grăbit să titreze că top modelul britanic s-a căsătorit la o biserică din Sicilia. „A fost o ceremonie liniştită, dar romantică. Kate a avut o viaţă destul de turbulentă, dar este o romantică în adâncul sufletului. Planurile au fost ţinute secrete pentru că aşa şi-a dorit Kate, să celebreze pur şi simplu dragostea lor. Nu a ţinut niciodată la convenţii sau tradiţii, însă Jamie i-a fost alături la bine şi la greu şi aşa a crezut ea că trebuie să procedeze”, ar fi declarat o sursă apropiată cuplului.

Chitaristul Jamie Hince, în vârstă de 41 de ani, face parte din trupa indie rock The Kills, care a lansat până în prezent trei albume, „Keep On Your Mean Side”, „No Wow” şi „Midnight Boom”, foarte lăudate de critică. Devenită celebră după ce a pozat într-o reclamă din anii \'90 pentru Calvin Klein, alături de Mark Wahlberg, Kate Moss l-a cunoscut pe chitaristul Jamie Hince în 2007, prin intermediul creatoarei de modă Sadie Frost, fosta soţie a actorului Jude Law. În trecut, Kate Moss a ţinut prima pagină a tabloidelor britanice cu relaţia sa turbulentă cu rockerul Pete Doherty. Anterior, celebrul model a avut o relaţie cu Jefferson Hack, patronul unei reviste, cu care o fiică în vârstă de opt ani, Lila Grace. În anii \'90, a avut şi o relaţie turbulentă cu Johnny Depp.