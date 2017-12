Kate Moss este dependentă de parfum

Dacă în general modelele sunt dependente de trusa de machiaj, în cazul lui Kate Moss este vorba de cu totul altceva. Frumoasa britanică a recunoscut că nu iese din casă fără parfum, pentru că îi place să miroasă întotdeauna bine. ”Mă dau cu parfum în fiecare zi. Mereu am făcut-o. Nu aş ieşi niciodată fără el”, a declarat supermodelul, care are propria ei linie de esenţe. În plus, vedeta crede că odată cu înaintarea în vârstă s-a schimbat şi stilul vestimentar. ”Nu mai port adidaşi cu fustă lungă grunge! Ştiţi, trebuie să se schimbe puţin. Este o maturizare naturală”, a completat fotomodelul britanic.