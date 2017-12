Kate Moss, în aur masiv la British Museum

O statuie din aur masiv a manechinului britanic Kate Moss, intitulată Sirena, care va fi expusă la British Museum, a fost prezentată ieri la Londra. Statuia creată de britanicul Marc Quinn, în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (1,9 milioane de euro) şi în greutate de 50 de kilograme, este considerată cea mai mare statuie din aur masiv realizată vreodată, de pe vremea Egiptului antic. ”M-am gîndit că ar trebui să realizez o sculptură a persoanei care reprezintă idealul frumuseţii momentului. Însă, nici chiar Kate Moss nu ajunge la nivelul imaginii sale”, a explicat sculptorul. Marc Quinn a mai ales-o pe Kate Moss drept model pentru o sculptură precedentă în bronz, Sfinxul, în care celebrul manechin este reprezentat într-o poziţie de yoga. Sirena va fi prezentată alături de alte sculpturi ale artiştilor contemporani în expoziţia Statuephilia, la British Museum, între 4 octombrie şi 25 ianuarie 2009. Fiecare operă contemporană va fi expusă într-o sală diferită a muzeului, alături de sculpturi care fac parte din colecţia permanentă a British Museum. Marc Quinn mai este cunoscut şi pentru lucrarea Self, un bust autoportret, realizat din aproape patru litri din sîngele său îngheţat.

La rîndul său, fotomodelul britanic a realizat un pictorial incendiar pentru o revistă americană. Diva şi-a expus, prin intermediul noii apariţii în presă, părerea foarte proastă pe care o are despre bărbaţi. Manechinul de 34 de ani a apărut, din nou, în prim plan, dar nu prin scandaluri sau zvonuri, ci prin calităţile cu care a fost înzestrată de la natură. Ea a fost prezentată într-un articol însoţit de cel mai fierbinte pictorial de pînă acum, în publicaţia americană ”Interview”. Kate Moss este înfăţişată în imagini alb-negru şi la un moment dat apare goală complet. În toate fotografiile poartă însă o perucă blondă, ce aminteşte de Blondie, alias Deborah Harry. Starul a avut prilejul să îşi expună nu doar trupul, ci şi opiniile: ”Bărbaţii sînt nenorociţi. Nu poţi avea încredere în ei”, a subliniat Kate Moss. Pe lîngă declaraţia ce ar trebui să-l îngrijoreze pe iubitul său, Jamie Hince, vedeta a trecut în revistă şi viaţa sexuală, în care se descurcă acum mult mai bine. Deşi nu este încă o familistă convinsă, fosta iubită a lui Pete Doherty ţine enorm la fiica ei, Lila, care este la fel de pasionată de modă ca şi mama ei, dar mult mai ambiţioasă.

Şi dacă întemeierea unei familii este un lucru dorit, dar deocamdată nerealizat, nu acelaşi lucru se poate spune despre zvonurile privind anorexia, care i-au provocat nelinişte în ultimul timp. ”Nu am mîncat pentru mult timp. Nu dinandins. Eram la şedinţe foto, unde aveau mîncare proastă sau cînd zburam cu avionul, mîncarea era atît de scîrboasă că nu o puteai consuma. Nu mi-a plăcut să fiu atît de slabă. Nu am fost niciodată anorexică, deci nu am fost nici atît de slabă”, a explicat, recent, modelul. Sănătatea discutabilă a divei podiumului nu a fost singura problemă atinsă. A comentat şi bănuielile legate de implanturile cu silicon, pe care le va accepta probabil în viitorul îndepărtat. ”Cred că sînt oribile. Multe prietene şi-au făcut implant şi au avut probleme. Unul dintre sînii remodelaţi s-a mutat aproape de umăr. Nu îmi plac. Dar dacă mi s-ar lăsa sînii, ca la unele femei după ce nasc, m-aş opera”, a dezvăluit Kate Moss.