Kate Moss îşi doreşte încă un copil

Top modelul britanic, mamă a unei fetiţe de 6 ani, s-a hotărît să adopte o dietă alimentară pentru îmbunătăţirea fertilităţii întrucît îşi doreşte să devină din nou mamă. Kate Moss, în vîrstă de 34 de ani, a fost criticată adesea pentru că este extrem de slabă. “Kate ia în serios dieta alimentară şi sănătatea sa. Ia suplimente cu fier şi consumă multe legume verzi, mai ales spanac”, a declarat o sursă apropiată top modelului. Petrecăreaţa Kate Moss intenţionează să renunţe şi la alcool şi cafea. Dieta este similară celei de detoxifiere urmată de Gwyneth Paltrow, însă adaptată nevoilor unei femei care doreşte să rămînă însărcinată.

De la despărţirea de Pete Doherty, solistul trupei Babyshambles, în iunie 2007, Kate Moss are o relaţie cu solistul trupei The Kills, Jamie Hince. Se pare că cei doi au discutat deja despre bebeluş. Kate Moss, care a avut relaţii cu vedete precum fotograful Mario Sorrenti şi actorul Johnny Depp, are o fiică, Lila Grace, de 6 ani, cu Jefferson Hack, editorul publicaţiei “Dazed & Confused”.