Kate Moss nu îl place pe Enrique Iglesias

Top modelul britanic Kate Moss a fost protagonista unui alt incident inedit în cadrul petrecerii organizate de miliardarul britanic Sir Philip Green, pentru aniversarea sa de 60 de ani. Kate Moss l-a ridiculizat pe cântăreţul Enrique Iglesias, agresându-l verbal şi aruncând bucăţi de pâine în direcţia artistului spaniol, după ce acesta i-a dedicat una dintre piesele sale, pe care a interpretat-o la petrecere. În timp ce interpreta piesa “Hero”, unul dintre hiturile sale, Enrique Iglesias a decis că a sosit momentul să îşi arate afecţiunea pe care o are pentru supermodelul britanic Kate Moss, invitată la acel eveniment. “Stai dracului departe de mine!”, i-a spus modelul britanic lui Enrique Iglesias, care are o relaţie de mulţi ani cu fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova. “Kate Moss, am fost teribil de îndrăgostit de tine când eram copil. Fii amabilă! Aveam un poster cu tine în camera mea”, i-a răspuns cântăreţul amuzat.

Kate Moss, care s-a căsătorit în 2011 cu rockerul Jamie Hince, nu a fost deloc impresionată şi a început să arunce în direcţia artistului spaniol cu apă, bucăţi de pâine şi şerveţele, spre amuzamentul celor prezenţi la masa modelului britanic. “Ei i s-a părut că era o situaţie teribil de amuzantă, pentru că el nu s-a aşteptat ca ea să reacţioneze în acel fel. A aruncat mai întâi câteva pahare cu apă spre el, iar apoi bucăţi de pâine şi şerveţele. Era amuzant şi toată lumea râdea. Nu îi venea să creadă cât de naiv era el”, a declarat o sursă, martoră la incident. Din fericire, Enrique Iglesias a văzut partea amuzantă a situaţiei şi a început să râdă la rândul său, alături de ceilalţi invitaţi la petrecere. Se ştie că top modelul are slăbiciune la rockeri!

Printre celelalte vedete invitate la petrecerea organizată în onoarea omului de afaceri Philip Green s-au mai aflat top modelul britanic Naomi Campbell şi iubitul său, miliardarul rus Vladislav Doronin, actriţele americane Gwyneth Paltrow şi Kate Hudson sau actorul Leonardo Di Caprio.