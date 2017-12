Kate Moss şi J Lo, sărut provocator în faţa lui Marc Anthony

În ultimul timp, fotomodelul britanic, în vîrstă de 35 de ani, a fost surprins în ipostaze deloc cuminţi. După ce a fost fotografiată cu un sîn ieşit din haină, modelul a oferit un nou moment fierbinte la lansarea primului magazin Topshop, la New York. Kate Moss a participat la eveniment pentru a-şi promova noua ei colecţie şi ca să discute cu invitaţii, un număr de vedete, printre care temutul critic de modă Anna Wintour de la ediţia americană a revistei “Vogue”, Debbie Harry, din trupa Blondie şi actriţa Rosario Dawson, Jennifer Hudson, James Blunt, fotomodelul Agyness Deyn sau creatorul de modă Marc Jacobs. La eveniment însă a venit şi Jennifer Lopez, alături de soţul ei, Marc Anthony. Până aici, nimic neobişnuit, doar că imediat ce a văzut-o, Kate Moss a cuprins-o pe cîntăreaţă de şold, iar diva de origine portoricană şi-a pus mînă pe umărul lui Moss. Apoi cele două s-au sărutat provocator în faţa aparatelor de fotografiat. Totul s-a petrecut sub ochii atenţi ai lui Marc Anthony. Nu de alta, dar altfel am fi avut un nou motiv să credem că în cuplul Lopez-Anthony există motive de divorţ. Odată atmosfera încinsă Jennifer Hudson şi James Blunt au susţinut minirecitaluri-surpriză.

Firma Topshop îi aparţine omului de afaceri Sir Philip Green, care a fost însoţit la acest eveniment de soţia sa Lady Christina şi de fiica lor de 17 ani, Chloe. Kate Moss a primit încrederea milionarului britanic să creeze o linie vestimentară care să poarte marca Topshop. Magazinul din New York are 200 de angajaţi, 32 de camere de probă, un sector de încălţiminte, iar un DJ profesionist se ocupă de menţinerea unei ambianţe muzicale plăcute. Sir Philip Green intenţionează să deschidă un al doilea magazin în Manhattan şi să se extindă şi la Miami, Los Angeles, Las Vegas şi Boston.