Kate Winslet a ajuns la o siluetă de invidiat

După ce aproape de fiecare dată cînd a pozat pentru coperta vreunei mari reviste pentru femei a stîrnit rumoare şi critici pentru retuşurile suferite de fotografiile sale, actriţa britanică şi-a luat revanşa cu ocazia premierei celui mai recent film al său. La 33 de ani, Kate Winslet s-a afişat într-o formă de zile mari, într-o rochie ce îi urma formele care au făcut-o celebră. Actriţa a purtat o rochie semnată Herve Ledger, care îi scotea în evidenţă bronzul pielii şi silueta de invidiat. Kate Winslet a fost însoţită de soţul său, regizorul Sam Mendes, dar şi de colegii de distribuţie, conaţionalul Ralph Fiennes şi actorul german David Kross. Intriga lungmetrajului “The Reader” se petrece în timpul celei de-al Doilea Război Mondial, iar Kate Winslet joacă rolul unei femei la adresa căreia sînt formulate acuzaţii dintre cele mai grave.

Devotată tehnicii de întreţinere Pilates, Kate Winslet a avut un motiv în plus să arate cît mai bine, după ce a recunoscut că imaginea publicată pe coperta revistei „Vanity Fair” are prea puţin în comun cu persoana sa. Şi în 2003, Kate Winslet a fost nevoită să îşi ceară scuze după ce editorii reevistei „GQ” au decis să îşi retuşeze serios fotografiile. Indiferent însă de cîte kilograme are, Kate Winslet rămîne cea mai tînără actriţă nominalizată de cinci ori la premiile Oscar, iar noul său film are mari şanse să îi mai aducă una.