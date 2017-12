Kate Winslet, cea mai bună actriţă pentru Cercul Criticilor din Londra

Nominalizată la premiile Oscar, Kate Winslet a fost desemnată actriţa anului la gala London Film Critics\' Circle, pentru rolurile sale din ”Cititorul” şi ”Nonconformiştii”. Totodată, pelicula ”Slumdog Millionaire”, de Danny Boyle, îşi continuă traseul triumfal, cîştigînd trei premii.

Danny Boyle a primit premiul pentru cel mai bun regizor britanic al anului, în timp ce Simon Beaufoy a primit premiul pentru cel mai bun scenariu. Veteranul Mickey Rourke a cîştigat premiul cel mai bun actor, pentru rolul său din ”The Wrestler”. Dev Patel, protagonistul filmului ”Slumdog Millionaire”, a pierdut premiul NSPCC pentru cel mai bun tînăr actor britanic, care i-a revenit lui Thomas Turgoose, în vîrstă de 16 ani, pentru prestaţia din filmul ”Somers Town and Eden Lake”. ”The Wrestler” a primit premiul pentru cel mai bun film al anului, în timp ce lungmetrajul ”Strania poveste a lui Benjamin Button” a primit premiile pentru cel mai bun regizor (David Fincher) şi cea mai bună actriţă în rol secundar (Tilda Swinton). Michael Fassbender a fost desemnat cel mai bun actor britanic al anului, pentru rolul din filmul ”Hunger”, iar Kristin Scott Thomas a cîştigat premiul pentru cea mai bună actriţă britanică, pentru performanţa ei din pelicula ”Il y a longtemps que je t\'aime”. Premiul pentru cel mai bun regizor britanic debutant i-a revenit lui Steve McQueen, pentru lungmetrajul ”Hunger”.

Celebra actriţă Judi Dench a primit un premiu special din partea Cercului Criticilor din Londra, pentru contribuţia extraordinară adusă cinematografiei. Premiile Cercului Criticilor din Londra (The London Critics\' Circle Awards) sînt acordate de un juriu format din criticii de film de la peste 100 de reviste de specialitate, care strîng fonduri în beneficiul National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).