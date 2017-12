Actriţa britanică s-a alăturat campaniei împotriva consumului de foie gras, organizată de asociaţia pentru protecţia animalelor PETA. Kate Winslet, laureată cu premiul Oscar în 2009, pentru rolul din filmul “The Reader / Cititorul”, se alătură astfel unui număr tot mai mare de celebrităţi care sprijină campania PETA, pe care figurează şi compatriotul ei Roger Moore, fostul interpret al agentului secret James Bond.

“Foie gras este vândut ca un produs de lux în anumite restaurante şi magazine. Însă nimeni nu plăteşte un preţ la fel de mare pentru foie gras ca raţele şi gâştele, maltratate şi ucise pentru a obţine acest produs”, a declarat Kate Winslet într-o înregistrare video postată pe site-ul PETA, care prezintă, totodată, imagini detaliate despre cruzimea îndopării acestor păsări. Realizat clandestin într-o fermă avicolă, acest film scurt prezintă imagini cu păsările crescute special pentru producţia de foie gras, trăind în spaţii închise şi aglomerate, ce sunt arareori curăţate. Organizaţia PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals) intenţionează să trimită această înregistrare tuturor magazinelor de lux din lume, printre destinatari numărându-se Manor din Geneva, El Corte Ingles din Madrid şi Fortnum&Mason din Londra, pentru a încerca să îi convingă pe directorii acestora să oprească vânzarea de foie gras.

Kate Winslet a lansat cu această ocazie şi un apel către toţi marii maeştri bucătari britanici, cerându-le să înlăture foie gras-ul din meniurile lor, aceeaşi rugăminte fiind adresată şi Papei Benedict al XVI-lea şi prinţului Charles al Marii Britanii. Un număr tot mai mare de lanţuri de restaurante britanice au retras foie gras-ul din meniurile lor, după ce au fost presate în acest sens de câteva staruri de prim calibru.