Kate Winslet şi Leonardo DiCaprio o ajută pe ultima supravieţuitoare de pe Titanic

Starurile filmului ”Titanic” şi James Cameron, regizorul peliculei, au creat un fond de 30.000 de dolari în favoarea Millvinei Dean, în vîrstă de 98 de ani, ultima supravieţuitoare de pe Titanic. Kate Winslet şi Leonardo DiCaprio, care s-au bucurat de un succes de casă enorm cu superproducţia despre scufundarea Titanicului în 1912, au răspuns afirmativ apelului lansat de fotograful Don Mullan în numărul de duminică al publicaţiei ”The Irish Independent”. Don Mullan le ceruse starurilor şi regizorului celebrului film, lansat în 1997, să o ajute pe Millvina, care avea mari probleme financiare şi nu mai putea să plătească facturile de la azilul de bătrîni unde este internată.

Millvina Dean a fost cel mai tînăr pasager de pe transatlanticul Titanic, avînd doar nouă săptămîni în momentul îmbarcării. În prezent, ea este ultima supravieţuitoare a tragediei din 1912. Don Mullan a publicat fotografia intitulată ”Still Surviving”, care prezintă mîinile Millvinei semnînd un autograf, în cadrul unei acţiuni de colectare de fonduri în beneficiul ei. Instantaneul face parte din cea mai recentă expoziţie a fotografului, intitulată ”A Thousand Reasons for Living”. Fotograful irlandez a declarat că aşteaptă un răspuns şi din partea cîntăreţei Celine Dion şi a şefilor studiourilor 20th Century Fox, care au produs filmul ”Titanic”. Celine Dion a primit premiul Oscar pentru cîntecul ”My Heart Will Go On”, inclus pe coloana sonoră a filmului. ”Titanic” a cîştigat 11 premii Oscar şi este filmul cu cele mai mari încasări la nivel mondial - 1,84 miliarde de dolari.