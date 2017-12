Kate Winslet visează la teatru

Actriţa britanică Kate Winslet a obţinut cele mai prestigioase distincţii pentru prestaţia sa în filme şi acum are în vizor o nouă provocare: teatrul. Kate Winslet ar putea debuta, în curând, în spectacolul ”Skylight”, alături de Bill Noghy. Kate Winslet a vorbit de câteva ori cu regizorul spectacolului, David Hare şi, după trei luni de negocieri, o sursă apropiată actriţei a declarat: ”Este pur şi simplu îndrăgostită de spectacol şi i-ar plăcea foarte mult să joace în el”. Cu toate acestea, ar exista câteva obstacole de natură personală care ar putea-o împiedica pe actriţă să joace pe scenă, cei doi copii, Mia, de 11 ani şi Joe, de 8 ani, pe care îi are din două mariaje, cărora nu ar vrea să le afecteze viaţa dacă ar fi nevoită să îşi mute domiciliul de la New York. Nu este, prin urmare, sigur nici dacă spectacolul va fi jucat în West End, la Londra sau pe Broadway, la New York. Piesa ”Skylight”, care i-a avut în distribuţia originală pe Michael Gambon şi Lia Williams, spune povestea unui bărbat care se întâlneşte cu o fostă amantă a sa, de pe vremea când soţia sa încă trăia.