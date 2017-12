Katherine Heigl cere despăgubiri de şase milioane de dolari

Actriţa americană Katherine Heigl a cerut ajutor justiţiei americane într-un proces împotriva unui lanţ de farmacii din SUA. Vedeta acuză Duane Reade Inc. că s-a folosit de o fotografie a ei făcută de paparazzi într-una dintre farmaciile sale, fără a-i cere permisiunea. Katherine Heigl solicită despăgubiri de şase milioane de dolari pentru că i s-a încălcat dreptul la propria imagine. Duane Reade Inc. a postat fotografiile respective pe contul de Twitter şi pe pagina de Facebook, făcându-şi reclamă folosindu-se de popularitatea actriţei. Procesul a fost intentat la o instanţă din Manhattan, New York, miercuri. Conducerea Duane Reade Inc. nu a făcut deocamdată niciun comentariu, dar e bună de plată.

Banii nu i-ar prinde rău deloc actriţei, mai ales că, în ultima vreme, cariera ei a avut de suferit. Totuşi, actriţa, care cerea şi câte 22 de milioane de dolari pe film, a anunţat că, dacă va obţine despăgubirile cerute, le va dona fundaţiei sale, Jason Debus Heigl, pe care a înfiinţat-o în 2008, după ce fratele său a fost ucis într-un accident rutier.

Katherine Heigl a devenită celebră graţie rolului Izzie Stevens din drama medicală ”Grey's Anatomy / Anatomia lui Grey”, iar ulterior a fost protagonista unor comedii romantice, precum ”Knocked Up / Un pic însărcinată”, ”The Ugly Truth / Adevărul gol-goluţ” sau ”27 Dresses / 27 de rochii”, însă filmele sale nu au adus încasările scontate. Katherine Heigl a fost nominalizată drept unul dintre actorii plătiţi prea mult la Hollywood, fiind întrecută doar de Adam Sandler. Pentru fiecare dolar cu care a fost plătită, filmele lui Katherine Heigl a adus înapoi producătorilor numai 3,50 dolari. În cele din urmă, producătorii i-au reproşat nu numai lipsa încasărilor, dar şi comportamentul dificil pe platourile de filmare. Mama actriţei, Nancy, se ocupă de cariera ei, mai ales că a debutat de la o vârstă fragedă, numai că este acuzată că este prea dificilă şi că îşi încurajează fiica să ia aere de divă pe care nu le merită. În faţa uşilor care i s-au închis la Hollywood şi cum nici proiectele de televiziune nu îi salvează cariera, Katherine Heigl şi-a avertizat mama că va renunţa la serviciile sale, dacă va continua să îi strice relaţiile profesionale.