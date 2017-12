Katherine Heigl, producător de film

Actriţa Katherine Heigl va produce o adaptare pentru televiziune, la HBO, a romanului ”The Knitting Factory” de Ann Hood, în care va şi interpreta rolul principal, al unei mame îndurerate de moartea fiicei ei, care găseşte mângâiere participând la un cerc de tricotaj. Vedeta din serialul ”Anatomia lui Grey” se întoarce la televiziune în această adaptare semnată de Craig Wright. Katherine Heigl va produce acest film, bazat pe bestseller-ul lui Ann Hood, alături de mama ei, Nancy Heigl, prin casa lor de producţie Abishag şi în parteneriat cu Pine Street Pictures. Anul trecut, frumoasa actriţă a jucat în comedia romantică ”Viaţa aşa cum este ea / Life As We Know It”, film la care a contribuit şi în calitate de producător executiv. Următorul film în care va putea fi văzută este comedia romantică ”New Year\'s Eve”, ce reuneşte o pleiadă de celebrităţi şi care va avea premiera pe 9 decembrie.