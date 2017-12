Katherine Heigl tot nu strânge bani

Actriţa americană Katherine Heigl trece prin momente destul de grele în ceea ce priveşte cariera. Pe vremuri cerea câte 15 milioane de dolari pentru un film, dar în ultimul timp o cam ocolesc şi succesul şi norocul. Nu numai că filmele sale nu au adus încasările la care se aşteptau producătorii, dar Katherine Heigl şi-a făcut rost şi de o reputaţie de actriţă pretenţioasă şi multe uşi s-au închis pentru ea la Hollywood. Acum are parte de o nouă umilinţă! Producătorii filmului independent “Jenny’s Wedding”, care o are pe Katherine Heigl în rolul principal, au recurs la o metodă folosită, de obicei, de asociaţiile caritabile pentru a strânge bani. Mai precis, şi-au pus proiectul pe site-ul indiegogo.com, în ideea de a-i convinge pe admiratorii actriţei şi nu numai să doneze bani pentru realizarea filmului. Au nevoie de 150.000 de dolari, bani care ar acoperi cheltuielile cu montajul, corectarea culorii, mixajul sunetului şi al muzicii, dar şi promovarea filmului în festivalurile de film. Numai că, după destule zile de la postarea paginii, s-au strâns abia 17.803 de dolari, cu mult sub ţinta fixată.

Unii spun că este vorba despre karma. Katherine Heigl şi mama ei, Nancy, care este un fel de impresar şi asistentă personală a fiicei sale, au lăsat în urmă un cor de nemulţumiri. S-au purtat urât nu numai cu personalul din echipele tehnice, garderobiere, costumiere sau cameramani, dar şi cu producătorii, iar acum, ultima şansă a actriţei de a-şi revitaliza cariera pare să se ducă pe apa Sâmbetei…