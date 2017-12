Katherine Jackson a lansat o carte în memoria fiului său, la aproape un an de la decesul acestuia, volumul intitulat ”Never Can Say Goodbye: The Katherine Jackson Archives” conţinând gândurile acesteia despre megastar şi o serie de fotografii rare. Volumul a fost lansat ieri şi poate fi cumpărat de pe site-ul www.jacksonsecretvault.com, pentru 60 de dolari. ”Este foarte mândră de această carte. Nu este făcută pentru bani”, spun apropiaţii lui Katherine Jackson. Volumul are 150 de pagini cu fotografii rare însoţite de anecdote, citate şi gândurile lui Katherine Jackson despre megastar. ”Am vrut să lansez o carte omagială despre Michael, pentru a le mulţumi fanilor pentru dragostea şi sprijinul pe care ni l-au acordat de-a lungul anilor”, a declarat mama regelui muzicii pop. O parte din încasările din vânzarea volumului vor fi donate unei cauze nobile, mai spune Katherine Jackson, motivând că exact aşa ar fi făcut şi fiul său.

Michael Jackson a încetat din viaţă la 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, în urma unei intoxicaţii acute cu medicamentul Propofol. După decesul megastarului, mama sa a fost numită tutore al celor trei copii ai artistului.