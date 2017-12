Katie Holmes a debutat pe Broadway

Actriţa americană Katie Holmes, soţia actorului Tom Cruise, a debutat pe Broadway, în piesa “All My Sons”, de Arthur Miller, la Gerald Schoenfeld Theatre din New York, informează BBC News online. La avanpremiera spectacolului a fost prezent Tom Cruise, dar şi actorul Dustin Hoffman. Tom Cruise a catalogat spectacolul drept extraordinar. “All My Sons” este regizată de Simon McBurney, iar din distribuţia piesei mai fac parte John Lithgow şi Dianne Wiest. Piesa în care a debutat Katie Holmes, jucată pentru prima dată pe Broadway în 1947, va avea premiera pentru public pe 16 octombrie.

Katie Holmes, în vîrstă de 29 de ani, joacă rolul norei unui om de afaceri de succes. Înaintea spectacolului, circa 30 de persoane au protestat în faţa teatrului, împotriva bisericii scientologice, al cărui adept este Tom Cruise.