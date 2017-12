Katie Holmes ar putea pierde milioane de dolari

Divorţând de Tom Cruise, Katie Holmes ar putea pierde mulţi bani. Potrivit acordului prenupţial semnat de actriţă, ea ar putea pierde între 15 şi 20 de milioane de dolari dacă-l părăseşte pe Tom Cruise. Dar, potrivit unor apropiaţi ai actriţei de 33 de ani, estimarea este absurdă. Katie va trebui să negocieze. ”Nu este o problemă de bani. Katie nu este genul ăsta de femeie. Îi place să muncească. Banii nu sunt importanţi pentru ea”, spune un apropiat al ei. Katie Holmes va trebui să insiste şi pentru primirea unei pensii alimentare pentru mica Suri şi, potrivit zvonurilor, ar putea încerca să conteste contractul de căsătorie.

Katie Holmes a semnat un contract prenupţial prin care, în urma divorţului, va primi o compensaţie financiară de trei milioane de dolari pentru fiecare an de căsătorie, având şi drept asupra locuinţei de 35 de milioane de dolari pe care cuplul o deţine în Beverly Hills. Dacă ar fi rămas căsătorită cu starul cel puţin 11 ani, ea ar fi avut dreptul să ceară jumătate din averea de aproximativ 250 de milioane de dolari a lui Cruise. Nu se ştie deocamdată cât va primi actriţa ca alocaţie pentru copil. Cruise, cu 16 ani mai în vârstă ca soţia sa, este unul dintre cei mai bine plătiţi actori de la Hollywood, care are la activ numeroase superproducţii cu succes de casă, de la \"Top Gun\" (1986) până la filmele din seria \"Misiune: Imposibilă\", care a debutat în 1996.

ZÂMBET DE LIBERTATE Deocamdată, Katie Holmes a zâmbit la prima apariţie publică după ce i-a intentat divorţ lui Tom Cruise, după cinci ani şi jumătate de mariaj. Actriţa a apărut pentru prima dată fără inelul cu diamant de cinci carate primit de la Tom Cruise, cu ocazia logodnei celor doi. Katie Holmes a filmat luni, în New York, un episod al serialului ”Project Runway: All Stars”, în care a apărut ca guest star. Zâmbetul său după ce despărţirea de Tom Cruise a fost anunţată a amintit de imaginea celebră cu Nicole Kidman bucurându-se în 2001, după ce divorţul de acelaşi Tom Cruise fusese aranjat. Vestea că Tom Cruise şi Katie Holmes îşi vor încheia mariajul a apărut vinerea trecută, ulterior aflându-se că cea care a intentat divorţ a fost actriţa. Potrivit purtătorului de cuvânt al actorului, Tom Cruise, în vârstă de 50 de ani, a fost lăsat mască de decizia lui Katie Holmes de a divorţa şi este ”foarte îndurerat”. ”Kate a intentat divorţul iar Tom este foarte trist şi se concentrează asupra celor trei copii ai săi. Vă rog să le respectaţi viaţa privată”, a transmis purtătorul de cuvânt al actorului. Tom Cruise mai are doi copii, adoptaţi - Isabella, în vârstă de 19 ani şi Connor, în vârstă de 17 ani - din căsătoria cu actriţa australiană Nicole Kidman. El a fost căsătorit şi cu actriţa Mimi Rogers în perioada 1987 - 1990.