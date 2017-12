Katie Holmes cheltuie 25.000 de dolari lunar pentru hainele fiicei ei

Se poartă ca o adevărată domnişoară, elegantă, cu gentuţe şi pantofiori cu tocuri. Acest răsfăţ pentru micuţa Suri costă circa 25.000 de dolari pe lună, pentru a o transforma într-o adevărată icoană a modei. Katie Holmes vrea ca fiica ei să fie „cel mai elegant copil de la Hollywood”. Actriţa declara în urmă cu ceva timp că Suri adoră moda şi îşi alege singură hăinuţele: „Are o idee cu ceea ce vrea să poarte în fiecare zi. Şi eu la fel, aşa că mergem pe asta”. Doar aşa se explică de ce Suri este fotografiată îmbrăcată atât de prost în ciuda valorii evidente a hainelor pe care le poartă. O copilă de trei ani nu are discernământul de a-şi alege hainele orcât simţ înnăscut al modei ar avea. La începutul acestui an, s-a spus că Suri are o garderobă care valorează peste 3,5 milioane de dolari.