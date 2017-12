Katie Price şi Peter Andre au divorţat într-un minut

Un judecător de la Înalta Curte din Londra a avut nevoie doar de 60 de secunde pentru a decide sfîrşitul mariajului de trei ani dintre Katie Price şi Peter Andre. După citirea numelor celor doi, omul legii a pronunţat sentinţa. Mai tîrziu, judecătorul Bradley a declarat că amblele părţi au invocat, în acte, comportamente iraţionale. Totodată, magistratul a mărturisit că niciun document nu va fi făcut public, pentru că avocaţii cîntăreţului au făcut o cerere prin care doresc confidenţialitatea pînă la o audiere prealabilă.

Katie Price, de 31 de ani, cunoscută sub numele de scenă Jordan şi Peter Andre, de 36 de ani, s-au căsătorit în 2005 şi au apărut într-o serie de show-uri de televiziune. Ei au doi copii împreună, un fiu, Junior, de 4 ani şi o fiică, Princess Tiaamii, de 2 ani. Cei doi au decis să se separe în luna mai dar niciuna dintre părţi nu a explicat motivele acestei despărţiri. Încă de atunci, Katie Price a susţinut că soţul ei a fost acela care a luat decizia de a o părăsi. În iulie, Katie Price a făcut noi dezvăluiri, declarînd într-un interviu că Peter Andre a părăsit-o la puţin timp după ce a pierdut o sarcină. De la separarea lor, Katie Price şi-a lansat o carte, iar Peter Andre încearcă să îşi relanseze cariera muzicală, prin single-ul “Behind Closed Doors”, inspirat din relaţia sa cu celebrul model. Amîndoi au apărut în propriile lor reality show-uri, găzduite de postul ITV2, în care au relatat aspecte din vieţile lor de după despărţire. De altfel, cei doi s-au cunoscut în timpul reality show-ului I\'m A Celebrity... Get Me Out Of Here, difuzat în 2004, de postul ITV şi s-au căsătorit un an mai tîrziu. Katie Price mai are un fiu, Harvey, de 7 ani, dintr-o relaţie anterioară cu fotbalistul britanic Dwight Yorke.